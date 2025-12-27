ETV Bharat / state

आरक्षित वन भूमि बचाने के लिए महा अभियान, 2000 एकड़ से अधिक जमीन पर कार्रवाई

देहरादून: साल 2025 के अंतिम दिनों में वन भूमि से कब्जे हटाने को बड़ी कसरत शुरू की गई है. सैकड़ों कर्मचारी फिलहाल पहले चरण के तहत खाली जमीनों को चिन्हित करने में जुटे हैं. खास बात यह है कि इस अभियान में न केवल वन विभाग बल्कि जिला प्रशासन और पुलिस के करीब 350 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं. वैसे तो मामला 2000 एकड़ से ज्यादा की जमीन का है लेकिन अभी वन विभाग खाली जमीनों पर कब्जा लेने को प्राथमिकता दे रहा है.

देहरादून जिले में आरक्षित वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पुलिस, राजस्व और वन विभाग ने संयुक्त रूप से एक बड़ा महा अभियान शुरू कर दिया है. यह अभियान ऋषिकेश क्षेत्र में फैली 2000 एकड़ से अधिक उस वन भूमि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिस पर फिलहाल वन विभाग का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है. इस भूमि का एक बड़ा हिस्सा सालों से अतिक्रमण की चपेट में है.

वन विभाग के अनुसार, यह जमीन पहले कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए लीज पर दी गई थी, लेकिन समय के साथ इसके कई बड़े भूखंडों पर अवैध कब्जे हो गए. इन्हीं अतिक्रमणों को हटाने और खाली पड़ी भूमि को वापस वन विभाग के नियंत्रण में लेने के लिए यह व्यापक कार्रवाई की जा रही है. खास बात यह है कि यह अभियान वन विभाग की पहल पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गठित एक समिति की निगरानी में संचालित हो रहा है.

पिछले दो दिनों से ऋषिकेश क्षेत्र में इस 2000 एकड़ से अधिक भूमि के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके लिए 350 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं. मौके पर वन विभाग के चीफ गढ़वाल धीरज पांडे के नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही है. जिसमें देहरादून जिले के एसपी, अपर जिलाधिकारी सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं.

अभियान के पहले चरण में उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो लीज की भूमि में आते हैं. ऐसे भूखंडों को चिन्हित कर उन्हें नियमानुसार वन विभाग के कब्जे में लिया जा रहा है. अभियान के दूसरे दिन ही कई खाली जमीनों को वन विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया है. हालांकि, अभी यह आकलन किया जा रहा है कि कुल कितनी भूमि अब तक वापस हासिल की जा चुकी है.