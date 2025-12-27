ETV Bharat / state

आरक्षित वन भूमि बचाने के लिए महा अभियान, 2000 एकड़ से अधिक जमीन पर कार्रवाई

वन भूमि को बचाने के लिए 350 से ज्यादा अधिकारी लगाये गये हैं. ये सभी 2000 एकड़ से अधिक भूमि के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं.

UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT
उत्तराखंड वन विभाग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 27, 2025 at 7:09 PM IST

देहरादून: साल 2025 के अंतिम दिनों में वन भूमि से कब्जे हटाने को बड़ी कसरत शुरू की गई है. सैकड़ों कर्मचारी फिलहाल पहले चरण के तहत खाली जमीनों को चिन्हित करने में जुटे हैं. खास बात यह है कि इस अभियान में न केवल वन विभाग बल्कि जिला प्रशासन और पुलिस के करीब 350 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं. वैसे तो मामला 2000 एकड़ से ज्यादा की जमीन का है लेकिन अभी वन विभाग खाली जमीनों पर कब्जा लेने को प्राथमिकता दे रहा है.

देहरादून जिले में आरक्षित वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पुलिस, राजस्व और वन विभाग ने संयुक्त रूप से एक बड़ा महा अभियान शुरू कर दिया है. यह अभियान ऋषिकेश क्षेत्र में फैली 2000 एकड़ से अधिक उस वन भूमि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिस पर फिलहाल वन विभाग का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है. इस भूमि का एक बड़ा हिस्सा सालों से अतिक्रमण की चपेट में है.

वन विभाग के अनुसार, यह जमीन पहले कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए लीज पर दी गई थी, लेकिन समय के साथ इसके कई बड़े भूखंडों पर अवैध कब्जे हो गए. इन्हीं अतिक्रमणों को हटाने और खाली पड़ी भूमि को वापस वन विभाग के नियंत्रण में लेने के लिए यह व्यापक कार्रवाई की जा रही है. खास बात यह है कि यह अभियान वन विभाग की पहल पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गठित एक समिति की निगरानी में संचालित हो रहा है.

पिछले दो दिनों से ऋषिकेश क्षेत्र में इस 2000 एकड़ से अधिक भूमि के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके लिए 350 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं. मौके पर वन विभाग के चीफ गढ़वाल धीरज पांडे के नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही है. जिसमें देहरादून जिले के एसपी, अपर जिलाधिकारी सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं.

अभियान के पहले चरण में उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो लीज की भूमि में आते हैं. ऐसे भूखंडों को चिन्हित कर उन्हें नियमानुसार वन विभाग के कब्जे में लिया जा रहा है. अभियान के दूसरे दिन ही कई खाली जमीनों को वन विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया है. हालांकि, अभी यह आकलन किया जा रहा है कि कुल कितनी भूमि अब तक वापस हासिल की जा चुकी है.

मौके पर वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें विभिन्न क्षेत्रों में जाकर खाली पड़ी भूमि की पहचान कर रही है. रिकॉर्ड का मिलान कर रही है. कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जा लेने की कार्रवाई कर रही है.

इस पूरे मामले की जड़ साल 1950 से जुड़ी है. 26 मई 1950 को ऋषिकेश में पशु लोक सेवा मंडल संस्थान को 99 वर्षों के लिए, यानी वर्ष 2049 तक, करीब 2866 एकड़ भूमि लीज पर दी गई थी. बाद में इस भूमि के कुछ हिस्से अलग-अलग सरकारी विभागों को आवंटित कर दिए गए, लेकिन शेष बड़े भूखंडों पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हो गया, जो अब विवाद और चिंता का कारण बना है.

इसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया. सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अतिक्रमण की जांच और कार्रवाई के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उत्तराखंड शासन ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया, जो अब स्थलीय निरीक्षण, दस्तावेजों की जांच और खाली भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया में जुटी है.

चीफ गढ़वाल धीरज पांडे ने बताया टीमें लगातार वन भूमि को चिन्हित करने और रिकॉर्ड का मिलान करने का काम कर रही हैं. प्राथमिकता उन भूखंडों को दी जा रही है, जिन्हें बिना विवाद के वन विभाग के कब्जे में लिया जा सकता है. आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत अतिक्रमण पर आगे की सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है.

