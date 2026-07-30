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हमलावर गुलदार ट्रांजिट बाड़े में 'कैद, हाई रेस्क्यू सेंटर भेजने की मंजूरी का इंतजार, ये है वजह

रामनगर: वन प्रभाग रामनगर के चोपड़ा गांव में महिला पर हमले के बाद रेस्क्यू किया गया गुलदार एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ट्रांजिट बाड़े में रखा गया है. वन विभाग का कहना है कि गुलदार अब जंगल में शिकार करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे वापस छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा. विभाग ने हाई रेस्क्यू सेंटर भेजने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनुमति मांगी है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है.

रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कोटा रेंज के ग्राम चोपड़ा में महिला पर हमला करने वाले गुलदार को रेस्क्यू किए हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसे स्थायी रेस्क्यू सेंटर नहीं भेजा जा सका है, फिलहाल गुलदार को बेलगढ़ वन चौकी स्थित ट्रांजिट बाड़े में रखा गया है, जहां वन विभाग उसकी निगरानी और देखभाल कर रहा है.