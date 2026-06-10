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सवाई माधोपुर में श्वानों का टीकाकरण, ताकि बचाए जा सके रणथंभौर के बाघ-बाघिन

रणथंभौर में वन्यजीवों को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बचाने के लिए श्वानों का किया जा रहा वैक्सीनेशन.

Staff member vaccinating a dog.
श्वान का टीकाकरण करते हुए कर्मचारी (Photo courtesy: Forest Department, Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 11:10 AM IST

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सवाई माधोपुर: वन विभाग ने प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क में श्वानों का वेक्सीनेशन किया जा रहा है. इससे रणथंभौर टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे बाघ-बाघिनों समेत वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को रोक जा सकेगा.

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि मुख्य वन सुरक्षा एवं क्षेत्र निदेशक शारदा प्रताप सिंह के निर्देशन में रणथंभौर नेशनल पार्क के सवाई माधोपुर प्रथम एवं करौली द्वितीय वन क्षेत्र में वन्य जीवों को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ( CDV ) से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है. सवाई माधोपुर क्षेत्र के फलौदी, खंडार एवं आरओपीटी रेंज के आमली, हलोंदा, खंडार, गणेश धाम और शेरपुर समेत आसपास 28 मई से 9 जून तक वेक्सीनेशन किया गया.

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डीएफओ सिंह ने बताया कि 28 मई से 9 जून तक नैनिया एवं मंडरायल रेंज क्षेत्र के खोह, डांग, भावपुर, ऊंची मुवारी, हरिकी, कल्याणपुरा और निंदर झरीला समेत कई गांवों में श्वानों का टीकाकरण किया गया. सीडीवी श्वानों से रणथंभौर पार्क के वन्यजीवों में फैलने का डर है इसलिए श्वानों का टीकाकरण किया जा रहा है. इस वायरस से बाघ बाघिनों एवं तेंदुआ सहित अन्य वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. डीएफओ सिंह ने कहा कि सीडीवी को लेकर वन विभाग का टीकाकरण अभियान निरंतर जारी रहेगा. विभाग वन्यजीव संरक्षण को लेकर भविष्य में भी प्रयास जारी रखेगा.

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VACCINATION OF DOGS IN RANTHAMBORE
PREVENTION CANINE DISTEMPER VIRUS
EFFORTS PROTECT WILDLIFE FROM CDV
RANTHAMBORE DFO MANAS SINGH
RANTHAMBORE NATIONAL PARK

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