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सवाई माधोपुर में श्वानों का टीकाकरण, ताकि बचाए जा सके रणथंभौर के बाघ-बाघिन

श्वान का टीकाकरण करते हुए कर्मचारी ( Photo courtesy: Forest Department, Sawai Madhopur )