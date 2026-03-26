यूपी में अब तेंदुओं की होगी नसबंदी, बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए बिजनौर से होगी शुरुआत
वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि तेंदुओं के नसबंदी के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 11:45 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. बिजनौर समेत तमाम क्षेत्र तेंदुओं के आतंक से बुरी तरह प्रभावित हैं. तेंदुओं के बढ़ते आतंक से अब सरकार भी परेशान है. यही कारण है कि अब वन विभाग उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की नसबंदी का प्लान तैयार कर रहा है. महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी में तेंदुओं की नसबंदी का अभियान चलाया जाएगा. हालांकि अभी महाराष्ट्र को सिर्फ पांच तेंदुओं पर नसबंदी का ट्रायल करने की इजाजत दी गई है.
अब यूपी में भी पहले ट्रायल की तैयारी की जा रही है. ट्रायल सफल होने पर बिजनौर जिले के साथ ही प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां तेंदुओं का आतंक है वहां पर नसबंदी अभियान शुरू किया जाएगा. सबसे पहले बिजनौर से यह अभियान शुरू करने की योजना है.
उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है. हर साल लगभग 100 तेंदुए बढ़ रहे हैं जिससे ग्रामीण इलाकों में इंसानों पर तेंदुओं के हमले बढ़ गए हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करने के लिए इनकी नसबंदी करने का प्लान बनाया है. इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले बिजनौर जिले से होगी, जहां गन्ने के खेतों में तेंदुओं की बढ़ती आबादी बड़ी दिक्कत खड़ी कर रही है.
नसबंदी का मुख्य उद्देश्य इनकी प्रजनन दर को नियंत्रित करना है. वन विभाग के जिम्मेदारों के मुताबिक तेंदुओं को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी और फिर उन्हें वापस उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा.
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