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डूंगरपुर के जंगलों से बरसेगा 'हरा सोना', आदिवासियों को रोजगार और सरकार को सवा करोड़ कमाई देगा तेंदूपत्ता

जंगलों में लगे तेंदूपत्ते के पेड़ ( ETV Bharat Dungarpur )