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डूंगरपुर के जंगलों से बरसेगा 'हरा सोना', आदिवासियों को रोजगार और सरकार को सवा करोड़ कमाई देगा तेंदूपत्ता

इस वर्ष हुए टेंडर से वन विभाग को 1 करोड़ 17 लाख 28 हजार 832 रुपए की आय होगी.

Tendu trees growing in the forests
जंगलों में लगे तेंदूपत्ते के पेड़ (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 29, 2026 at 1:06 PM IST

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Updated : March 29, 2026 at 1:34 PM IST

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डूंगरपुर: जिले के जंगलों में मौजूद तेंदूपत्ता इस बार वन विभाग और स्थानीय वनवासियों दोनों के लिए खुशहाली ला रहा है. जिले के 9 वनखंडों में से 8 इकाइयों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इससे सरकारी खजाने में करोड़ों की आय सुनिश्चित हुई है. इस वर्ष हुए टेंडर से वन विभाग को 1 करोड़ 17 लाख 28 हजार 832 रुपए की आय होगी. इधर हजारों वनवासियों को तेंदूपत्ता तोड़ने का रोजगार मिलेगा. तेंदूपत्ते से वनवासियों को करीब 1 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपए का रोजगार मिलेगा.

जिले के उप वन संरक्षक मोहित गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने वनवासियों को फायदा देने को प्रति मानक बोरा की दर से वृद्धि करते हुए 1450 रुपए निर्धारित किया. बीते वर्ष ये राशि 1400 रुपए थी. 8 इकाइयों से औसतन 11 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता एकत्र होता है. इससे वनवासियों को तेंदूपत्ता तोड़ने पर 1 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपए की आय होगी.

उप वन संरक्षक मोहित गुप्ता बोले... (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें:आदिवासी अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा, तेंदूपत्ता नीलामी की बोली शुरू, 10 करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान

Dried Tendu leaves
सूखाए गए तेंदूपत्ता (ETV Bharat Dungarpur)

बीड़ी उद्योग में इस्तेमाल: जिले के जंगलों में बड़ी मात्रा में तेंदूपत्ता के पेड़ पाए जाते हैं. तेंदूपत्ता बीड़ी उद्योग में काम आता है. तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए वन विभाग हर साल टेंडर करता हैं. इनसे विभाग को आय होती है. ये तेंदूपत्ता अब वनवासियों को रोजगार और सरकार को कमाई देता है. तेंदूपत्ता संग्रहण को लेकर वन विभाग की ओर से संभाग मुख्यालय पर नीलामी की गई. उपवन संरक्षक गुप्ता ने बताया कि जिले के 9 वन खंड में तेंदूपत्तों की नीलामी की गई थी. इसमें 1 वन खंड के टेंडर में किसी ने भाग नहीं लिया, लेकिन 8 खंडों की नीलामी हुई. इस वर्ष टेंडर के चलते विभाग को 1 करोड़ 17 लाख 28 हजार 832 रुपए की आय होगी.

पढ़ें: डूंगरपुर में तेंदूपत्ता से वन विभाग को होगी 1.6 करोड़ की कमाई, वनवासियों को मिलेगा रोजगार

Last Updated : March 29, 2026 at 1:34 PM IST

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BIDIS ARE MADE FROM TENDU LEAVES
TENDU LEAVES PROVIDE EMPLOYMENT
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उप वन संरक्षक मोहित गुप्ता
TENDU LEAVES TENDER IN DUNGARPUR

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