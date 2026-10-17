पौड़ी में गुलदार का आतंक, वन विभाग अपने वाहनों से बच्चों को छोड़ रहा स्कूल, तीन पिंजरे भी लगाए गए
गुलदार ने तरुली गांव में एक व्यक्ति पर हमला किया था, जिसके बाद से ही आसपास के गांव के लोग काफी डरे हुए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 9:40 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के खिर्सू ब्लॉक इलाके में गुलदार की दस्तक से लोग काफी डरे हुए है. तरुली गांव में गुलदार के हमले के बाद आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों और खासकर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं.
गुलदार के आतंक को देखते हुए वन विभाग खंडाह, सौड़, चड़ीगांव और ढिकवाल गांव से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को अपने वाहनों से विद्यालय पहुंचाया जा रहा है. वहीं छुट्टी के बाद बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक भी छोड़ा जा रहा है. इसी क्रम में पौड़ी की उप प्रभागीय वनाधिकारी आयशा बिष्ट ने मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया.
इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों से बातचीत कर क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरे को देखते हुए क्षेत्र में 12 वनकर्मियों की तैनाती की गई है. उप प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि घटनास्थल और आसपास के इलाकों में गुलदार की गतिविधियों की निगरानी के लिए 15 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं.
इसके अलावा गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में तीन पिंजरे भी लगाए गए हैं. वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है. उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है. इसके लिए अभिभावकों के साथ समन्वय बनाकर विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही गुलदार प्रभावित क्षेत्र में लोगों को सतर्क रहने और एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है. वन विभाग की ओर से ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और अन्य जरूरी एहतियाती उपाय जारी रखे गए हैं.
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