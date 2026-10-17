ETV Bharat / state

पौड़ी में गुलदार का आतंक, वन विभाग अपने वाहनों से बच्चों को छोड़ रहा स्कूल, तीन पिंजरे भी लगाए गए

पौड़ी में गुलदार का आतंक ( ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के खिर्सू ब्लॉक इलाके में गुलदार की दस्तक से लोग काफी डरे हुए है. तरुली गांव में गुलदार के हमले के बाद आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों और खासकर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं.

गुलदार के आतंक को देखते हुए वन विभाग खंडाह, सौड़, चड़ीगांव और ढिकवाल गांव से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को अपने वाहनों से विद्यालय पहुंचाया जा रहा है. वहीं छुट्टी के बाद बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक भी छोड़ा जा रहा है. इसी क्रम में पौड़ी की उप प्रभागीय वनाधिकारी आयशा बिष्ट ने मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया.