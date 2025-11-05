ETV Bharat / state

हाथी दांत की गुत्थी सुलझाने में जुटा महकमा, हरिद्वार से राजाजी टाइगर रिजर्व तक बन रहा कनेक्शन, जानें पूरा मामला

हरिद्वार के बुग्गावाला में मिले हाथी दांत की गुत्थी सुलझाने में वन विभाग जुटा हुआ है. विभाग मामले को तस्करी से जोड़कर तफ्तीश में जुटा.

हाथी दांत की गुत्थी सुलझाने में जुटा महकमा
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 5, 2025

देहरादून: वन महकमा इन दिनों हाथी दांत के रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ है. दरअसल हरिद्वार के बुग्गावाला में एक शख्स को हाथी दांत के साथ पकड़ा गया था. जिसके बाद हाथी दांतों की तस्करी से जुड़े तमाम सवाल खड़े हो गए थे. ऐसे में अब एक तरफ विभाग हाथी के दूसरे दांत की खोजबीन में जुट गया है तो तस्करी से जुड़े गिरोह की पहचान की भी कोशिशें तेज हो गई हैं.

हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में एक शख्स के पास से बरामद हुआ हाथी दांत अब वन विभाग और एसटीएफ दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. करीब 22 इंच लंबा, 9 इंच मोटा और 3 किलो वजनी यह हाथी दांत न केवल वन्यजीव अपराध का सबूत है, बल्कि इसके पीछे छिपे एक पुराने और संगठित नेटवर्क की कहानी भी बयां कर रहा है.

दरअसल, एसटीएफ और वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की सूचना पर संयुक्त छापेमारी कर आरोपी गुलाम हसन उर्फ शमशेर को गिरफ्तार किया था. उसके पास से मिला यह हाथी दांत करीब 10 से 15 साल पुराना बताया जा रहा है. पूछताछ में गुलाम ने दावा किया कि यह दांत उसे राजाजी टाइगर रिजर्व में पहले से मृत एक हाथी के शव से मिला था.

लेकिन वन विभाग गुलाम की इस कहानी को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है. विभाग को शक है कि यह मामला सिर्फ मिले हुए दांत तक सीमित नहीं, बल्कि हाथी दांत की तस्करी के संगठित नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. इसी कारण अब विभाग ने राजाजी टाइगर रिजर्व में पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले 10-15 वर्षों में कितने हाथियों की मौत दर्ज हुई और क्या किसी मृत हाथी के दांत गायब पाए गए थे.

राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पार्क प्रशासन अब यह जांच कर रहा है कि अगर गुलाम का दावा सही है तो उस वक्त विभाग को कैसे भनक नहीं लगी और आखिरकार हाथी का दूसरा दांत कहां गया.

उधर, हरिद्वार के डीएफओ स्वप्निल ने पुष्टि की है कि विभाग जल्द ही कोर्ट में आवेदन कर आरोपी की कस्टडी रिमांड की मांग करेगा ताकि उससे गहराई से पूछताछ की जा सके. विभाग को उम्मीद है कि गुलाम की कस्टडी से न केवल दूसरे दांत का रहस्य उजागर होगा, बल्कि तस्करी में शामिल गिरोह का चेहरा भी सामने आएगा.

फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन वन महकमा अब इस मामले को राजाजी से बुग्गावाला तक फैले वाइल्ड लाइफ क्राइम की चेन के रूप में देख रहा है. सवाल यह भी है कि अगर यह दांत किसी पुराने हाथी का है, तो इतने सालों तक इसे छुपाकर किस मकसद से रखा गया और अगर यह हालिया तस्करी का हिस्सा है, तो फिर उत्तराखंड में हाथी दांत के काले कारोबार की यह सिर्फ एक कड़ी है या पूरे रैकेट का संकेत.

