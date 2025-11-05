ETV Bharat / state

हाथी दांत की गुत्थी सुलझाने में जुटा महकमा, हरिद्वार से राजाजी टाइगर रिजर्व तक बन रहा कनेक्शन, जानें पूरा मामला

देहरादून: वन महकमा इन दिनों हाथी दांत के रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ है. दरअसल हरिद्वार के बुग्गावाला में एक शख्स को हाथी दांत के साथ पकड़ा गया था. जिसके बाद हाथी दांतों की तस्करी से जुड़े तमाम सवाल खड़े हो गए थे. ऐसे में अब एक तरफ विभाग हाथी के दूसरे दांत की खोजबीन में जुट गया है तो तस्करी से जुड़े गिरोह की पहचान की भी कोशिशें तेज हो गई हैं.

हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में एक शख्स के पास से बरामद हुआ हाथी दांत अब वन विभाग और एसटीएफ दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. करीब 22 इंच लंबा, 9 इंच मोटा और 3 किलो वजनी यह हाथी दांत न केवल वन्यजीव अपराध का सबूत है, बल्कि इसके पीछे छिपे एक पुराने और संगठित नेटवर्क की कहानी भी बयां कर रहा है.

दरअसल, एसटीएफ और वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की सूचना पर संयुक्त छापेमारी कर आरोपी गुलाम हसन उर्फ शमशेर को गिरफ्तार किया था. उसके पास से मिला यह हाथी दांत करीब 10 से 15 साल पुराना बताया जा रहा है. पूछताछ में गुलाम ने दावा किया कि यह दांत उसे राजाजी टाइगर रिजर्व में पहले से मृत एक हाथी के शव से मिला था.

लेकिन वन विभाग गुलाम की इस कहानी को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है. विभाग को शक है कि यह मामला सिर्फ मिले हुए दांत तक सीमित नहीं, बल्कि हाथी दांत की तस्करी के संगठित नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. इसी कारण अब विभाग ने राजाजी टाइगर रिजर्व में पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले 10-15 वर्षों में कितने हाथियों की मौत दर्ज हुई और क्या किसी मृत हाथी के दांत गायब पाए गए थे.