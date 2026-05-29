ETV Bharat / state

हरिद्वार बाघ शिकार मामला: वन विभाग को मुख्य आरोपी आमिर हमजा की रिमांड का इंतजार, जहर और कुल्हाड़ी बरामद

हरिद्वार: वन विभाग हरिद्वार की श्यामपुर रेंज में हुए दो बाघों के शिकार के मामले में वन विभाग को मुख्य आरोपी की रिमांड मिलने का इंतजार है. जिसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन भी दाखिल कर दी गई है. आरोपी आमिर हमजा की रिमांड मिलने के बाद वन विभाग बाघों के पंजे रिकवर करने में जुटेगा. अधिकारियों के अनुसार आमिर हमजा उर्फ मियां ने ही बाघों के पंजे काटे थे और उसी के पास पंजों की जानकारी है. क्योंकि अभी तक दोनों बाघों के पंजे बरामद नहीं हुए हैं.

कुल्हाड़ी और जहरीला पदार्थ बरामद: वहीं पंजे काटने में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और मृत भैंस के ऊपर छिड़का गया जहरीला पदार्थ वन विभाग की टीम ने बरामद कर लिया है. साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने शिकार में इस्तेमाल किए गए जहर और कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है. डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध के मुताबिक खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को जहर की तरह इस्तेमाल किया गया था.

रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड किए जा चुके हैं निलंबित: सामने आने के बाद मुख्य वन संरक्षक यानी हॉफ को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. इतना ही नहीं वन मंत्री ने खुद घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया था और अधिकारियों से मामले की जानकारी जुटाई थी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस मामले में जो कोई भी दोषी हो विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए.

लापरवाही सामने आने पर एक्शन: उनके निर्देश के बाद श्यामपुर रेंज के रेंज अधिकारी विनय राठी समेत एक फॉरेस्टर और एक फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया गया था. बता दें कि लापरवाही पर ही श्यामपुर के रेंजर, एक फॉरेस्ट गार्ड और एक फॉरेस्टर को निलंबित किया गया. रेंज अधिकारी विनय राठी को हरिद्वार डीएफओ कार्यालय से अटैच कर दिया गया है.