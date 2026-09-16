चाकुलिया में पहली बार एआई कैमरों से होगी जंगली हाथियों की निगरानी, 5 किमी दूर से मिलेगी लोकेशन की सूचना
वन विभाग पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में जंगली हाथियों पर नजर रखने के लिए AI कैमरे लगा रहा है.
Published : September 16, 2026 at 3:46 PM IST
पूर्वी सिंहभूम: जिले के चाकुलिया में जंगली हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है. वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभाग पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक आधारित कैमरों और टावरों का इस्तेमाल करने जा रहा है.
वन विभाग की इस पहल के तहत चाकुलिया क्षेत्र के 14 अति-संवेदनशील हाथी प्रभावित इलाकों को चिह्नित किया गया है. इन स्थानों पर एआई कैमरे और टावर लगाए जा रहे हैं. विभाग के अनुसार, इनमें से 9 गांवों में कैमरों और टावरों की स्थापना का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 5 स्थानों पर इंस्टॉलेशन का काम अंतिम चरण में है. विभाग का लक्ष्य है कि लगभग 20 दिनों के भीतर सभी चिह्नित स्थानों पर यह व्यवस्था पूरी तरह शुरू कर दी जाए.
एआई कैमरे लगाने की जिम्मेदारी तमिलनाडु की एक कंपनी को दी गई है. कंपनी के इंजीनियर जय राव के अनुसार, इन कैमरों की तकनीक सामान्य निगरानी कैमरों से अलग है. ये कैमरे करीब 5 किलोमीटर की दूरी तक हाथियों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम बताए जा रहे हैं.
हाथी की पहचान होते ही सिस्टम करेगा अलर्ट
इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि निर्धारित निगरानी क्षेत्र में जैसे ही कोई हाथी या हाथियों का झुंड कैमरे की रेंज में प्रवेश करेगा, एआई आधारित सिस्टम उसकी पहचान करने की कोशिश करेगा. इसके बाद संबंधित टावर पर लगा ऑटोमेटिक अलार्म और सायरन सक्रिय हो जाएगा.
इससे आसपास के ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी के बारे में समय रहते जानकारी मिल सकेगी. ग्रामीण सतर्क होकर अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में सावधानी बरत सकेंगे. वहीं, वन विभाग की टीम को भी हाथियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.
24 घंटे जंगल की सीमा पर रखी जाएगी नजर
वन विभाग की योजना के अनुसार, एआई कैमरों को ऐसे स्थानों पर लगाया जा रहा है जहां से हाथियों के गांव की ओर आने की संभावना अधिक रहती है. जंगल के रास्तों, हाथियों के आवागमन वाले मार्गों और गांवों की सीमाओं पर कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी.
जैसे ही हाथी कैमरे की निर्धारित रेंज में आएगा, सिस्टम अलर्ट मैसेज और सायरन के जरिए सूचना जारी करेगा. इसके बाद वन विभाग की गश्ती टीम को मौके पर भेजकर हाथियों को आबादी वाले इलाके में प्रवेश करने से रोकने तथा उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर ले जाने की कार्रवाई की जा सकेगी.
लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे मांग
चाकुलिया और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही लंबे समय से चिंता का विषय रही है. हाथियों के जंगल से निकलकर गांवों और खेतों तक पहुंचने की घटनाओं के कारण ग्रामीणों को हमेशा अपनी जान-माल और फसलों की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है.
ग्रामीणों का कहना है कि कई बार हाथियों की मौजूदगी की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती. अचानक हाथियों के गांव के आसपास पहुंचने से अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो जाती है. हाथियों के हमले में लोगों के जान गंवाने और कई लोगों के घायल होने की घटनाओं ने इस समस्या को और गंभीर बनाया है.
ग्रामीण लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि जंगली हाथियों की गतिविधियों की जानकारी समय रहते मिले और इंसानों को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार की जाए. अब वन विभाग द्वारा एआई कैमरा और अलार्म सिस्टम लगाए जाने से ग्रामीणों में खुशी और उम्मीद का माहौल है.
समय रहते मिलेगी चेतावनी, घट सकता है खतरा
ग्रामीणों को उम्मीद है कि यदि हाथियों के गांव की ओर बढ़ने से पहले ही अलर्ट मिल जाए तो लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकेंगे और हाथियों के साथ आमना-सामना होने की संभावना कम होगी. हालांकि, यह तकनीक हाथियों को पूरी तरह गांव में आने से रोकने का दावा नहीं करती, लेकिन समय पर चेतावनी मिलने से वन विभाग और ग्रामीणों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है.
वन विभाग के लिए भी यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कैमरों से मिलने वाली सूचना के आधार पर गश्ती दल को उन क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा सकेगा, जहां हाथियों की गतिविधि सामने आएगी.
तकनीक के साथ वन विभाग की निगरानी भी जरूरी
जानकारों के अनुसार, एआई कैमरा सिस्टम के सफल संचालन के लिए तकनीकी निगरानी के साथ-साथ वन विभाग की सक्रिय गश्ती और ग्रामीणों के सहयोग की भी आवश्यकता होगी. अलर्ट मिलने के बाद समय पर टीम का मौके पर पहुंचना और ग्रामीणों को सुरक्षित तरीके से सचेत करना इस पूरी व्यवस्था की अहम कड़ी होगी.
चाकुलिया वन विभाग की यह पहल जंगली हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष को कम करने की दिशा में एक नई कोशिश है. फिलहाल, 14 संवेदनशील क्षेत्रों में शुरू की गई इस तकनीकी पहल से ग्रामीणों को उम्मीद है कि भविष्य में हाथियों की मौजूदगी की सूचना उन्हें पहले मिल सकेगी और मानव-हाथी संघर्ष में कमी लाने में मदद मिलेगी.
एसीएफ (ACF jamshedpur) विमल कुमार ने फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि ग्रामीणों की मांग और जंगली हाथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. अत्याधुनिक तकनीक से लैस एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा सके.
उन्होंने बताया कि कैमरे लग जाने के बाद हाथियों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी. इसके आधार पर वन विभाग समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा. इससे हाथियों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ ग्रामीणों और जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी.
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