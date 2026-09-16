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चाकुलिया में पहली बार एआई कैमरों से होगी जंगली हाथियों की निगरानी, 5 किमी दूर से मिलेगी लोकेशन की सूचना

पूर्वी सिंहभूम: जिले के चाकुलिया में जंगली हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है. वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभाग पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक आधारित कैमरों और टावरों का इस्तेमाल करने जा रहा है.

वन विभाग की इस पहल के तहत चाकुलिया क्षेत्र के 14 अति-संवेदनशील हाथी प्रभावित इलाकों को चिह्नित किया गया है. इन स्थानों पर एआई कैमरे और टावर लगाए जा रहे हैं. विभाग के अनुसार, इनमें से 9 गांवों में कैमरों और टावरों की स्थापना का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी 5 स्थानों पर इंस्टॉलेशन का काम अंतिम चरण में है. विभाग का लक्ष्य है कि लगभग 20 दिनों के भीतर सभी चिह्नित स्थानों पर यह व्यवस्था पूरी तरह शुरू कर दी जाए.

एआई कैमरे लगाने की जिम्मेदारी तमिलनाडु की एक कंपनी को दी गई है. कंपनी के इंजीनियर जय राव के अनुसार, इन कैमरों की तकनीक सामान्य निगरानी कैमरों से अलग है. ये कैमरे करीब 5 किलोमीटर की दूरी तक हाथियों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम बताए जा रहे हैं.

हाथी की पहचान होते ही सिस्टम करेगा अलर्ट

इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि निर्धारित निगरानी क्षेत्र में जैसे ही कोई हाथी या हाथियों का झुंड कैमरे की रेंज में प्रवेश करेगा, एआई आधारित सिस्टम उसकी पहचान करने की कोशिश करेगा. इसके बाद संबंधित टावर पर लगा ऑटोमेटिक अलार्म और सायरन सक्रिय हो जाएगा.

इससे आसपास के ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी के बारे में समय रहते जानकारी मिल सकेगी. ग्रामीण सतर्क होकर अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में सावधानी बरत सकेंगे. वहीं, वन विभाग की टीम को भी हाथियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.

24 घंटे जंगल की सीमा पर रखी जाएगी नजर

वन विभाग की योजना के अनुसार, एआई कैमरों को ऐसे स्थानों पर लगाया जा रहा है जहां से हाथियों के गांव की ओर आने की संभावना अधिक रहती है. जंगल के रास्तों, हाथियों के आवागमन वाले मार्गों और गांवों की सीमाओं पर कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी.

जैसे ही हाथी कैमरे की निर्धारित रेंज में आएगा, सिस्टम अलर्ट मैसेज और सायरन के जरिए सूचना जारी करेगा. इसके बाद वन विभाग की गश्ती टीम को मौके पर भेजकर हाथियों को आबादी वाले इलाके में प्रवेश करने से रोकने तथा उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर ले जाने की कार्रवाई की जा सकेगी.

लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे मांग

चाकुलिया और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही लंबे समय से चिंता का विषय रही है. हाथियों के जंगल से निकलकर गांवों और खेतों तक पहुंचने की घटनाओं के कारण ग्रामीणों को हमेशा अपनी जान-माल और फसलों की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है.

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार हाथियों की मौजूदगी की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती. अचानक हाथियों के गांव के आसपास पहुंचने से अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो जाती है. हाथियों के हमले में लोगों के जान गंवाने और कई लोगों के घायल होने की घटनाओं ने इस समस्या को और गंभीर बनाया है.

ग्रामीण लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि जंगली हाथियों की गतिविधियों की जानकारी समय रहते मिले और इंसानों को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार की जाए. अब वन विभाग द्वारा एआई कैमरा और अलार्म सिस्टम लगाए जाने से ग्रामीणों में खुशी और उम्मीद का माहौल है.