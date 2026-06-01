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हरिद्वार बाघ शिकार मामला, मुख्य आरोपी हमजा की रिमांड पूरी, बाघों के पंजे नहीं खोज पाया वन विभाग

गुमराह करता रहा शातिर हमजा: वन विभाग की टीम ने इससे पहले आरोपियों की निशानदेही पर बाघों के शिकार में इस्तेमाल किए गए जहर का पता लगा लिया था और पंजे काटने में प्रयुक्त की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया था. मुख्य आरोपी आमिर हमजा को रिमांड पर लेकर वन विभाग की टीम ने कई संभावित स्थानों पर छानबीन की.

वन विभाग ने हमजा को लेकर जंगल में उसी घटना स्थल पर पहुंची थी, जहां बाघों के शव बरामद हुए थे. क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया, लेकिन वन विभाग की टीम को बाघों के पंजे नहीं मिल पाए. बताया जा रहा है कि आमिर हमजा बार-बार अपने बयान बदलता रहा और पंजों की बरामदगी को लेकर गुमराह भी करता रहा. पंजों के रूप में महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद करने में सफलता नहीं मिल सकी है. इसके बावजूद विभाग का दावा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

हरिद्वार: वन प्रभाग हरिद्वार की श्यामपुर रेंज में दो बाघों के शिकार के सनसनीखेज मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी आमिर हमजा उर्फ मियां से पूछताछ के लिए वन विभाग को कोर्ट से तीन दिन की रिमांड मिली थी. हालांकि रिमांड अवधि के दौरान आमिर हमजा के घर से खून में सने कपड़े, मृत भैंस के ऊपर छिड़का जाने वाला जहर और जहर छिड़कने में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक बाघों के पंजे नहीं मिले है.

मुख्य आरोपी हमजा से कराया गया क्राइम सीन रीक्रिएट (ETV Bharat)

आरोपी से लगातार पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया. इसके बावजूद अभी तक बाघों के पंजों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का पता नहीं चल पाया है. आमिर हमजा उर्फ मियां इस केस का मुख्य आरोपी है, जो बेहद ही चालाक और शातिर है. बाघों की हत्या करने के बाद से ही वो वन विभाग की टीम को चकमा देता आ रहा है. पहले गिरफ्तारी से बचता रहा और फिर फिल्मी अंदाज में चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया. अब जब टीम ने हमजा की रिमांड लेकर बाघों के पंजों के बारे में जानकारी जुटानी चाही तो, रिमांड अवधि के दौरान भी वो टीम को गुमराह करता रहा.

मुख्य आरोपी को जंगल लेकर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)

डॉग स्क्वाड की मदद ली जाएगी: हमजा ने बताया कि उसने भागते हुए बाघों के पंजों को किसी पेड़ के नीचे छिपा दिया था, लेकिन सही लोकेशन वो बता नहीं सका. टीम ने उसके द्वारा बताए गए कई पेड़ों के आसपास पंजों की तलाश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया. जिन क्षेत्रों में आरोपी हमजा भागा था, वहां पर छानबीन की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने डॉग स्क्वाड की मदद भी ली है. अब स्निफर डॉग पता लगाएंगे कि बाघों के पंजे कहां गए. डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि

रिमांड के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. वन विभाग की टीम पूरी गंभीरता के साथ मामले की जांच कर रही है और जल्द ही बाघों के पंजों सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद होने की उम्मीद है. फिलहाल सभी साक्ष्यों को लैब भेज दिया गया है.पंजों की बरामदगी के लिए स्निफर डॉग लगाए जाएंगे. साथ ही कॉल डिटेल और अन्य माध्यमों से गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.

-स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ हरिद्वार-

जानिए कैसे किया था बाघ का शिकार: वन गुर्जरों ने एक मृत भैंस को जंगल में डाला था. उसके बाद उसके ऊपर जहरीला पदार्थ छिड़क दिया. जैसे ही बाघ ने भैंस के मांस को खाया तभी उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने बाघ के चारों पैर काट दिए और फिर उसे मार्केट में बेचने की तैयारी कर रहे थे. आरोपी जंगल में ही बाघ के क्षत विक्षत शव को छोड़कर घर आ गए. अगले दिन रात को उन्हें शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले किसी ने मुखबिरी कर दी थी.

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