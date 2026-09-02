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बहराइच में युवक को मौत के घाट उतारने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा

युवक को मौत के घाट उतारने वाला तेंदुआ पकड़ा गया ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जनपद में युवक पर हमला कर मौत के घाट उतारने वाले तेंदुए को बुधवार की रात वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया. इन दिनों जनपद में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. तेंदुए को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया (VIDEO Credit; ETV Bharat) डीएफओ अपूर्व दीक्षित के अनुसार, कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग महबूबनगर के रहने वाले 28 वर्षीय रामसिंह को बीते रोज तेंदुए ने सोते समय घर से उठा ले गया. जिसका शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला था. इसके बाद से वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में खासा आक्रोश था. घटना के बाद से वन विभाग की टीम द्वारा कल से ही इलाके में कांबिंग की जा रही थी, गांव में पिंजरा लगाया गया था. जिसमें बुधवार को आदमखोर तेंदुआ कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए.