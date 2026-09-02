बहराइच में युवक को मौत के घाट उतारने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा
जनपद में जंगली जानवरों का आतंक, ग्रामीणों में दहशत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 3:48 PM IST
बहराइच: जनपद में युवक पर हमला कर मौत के घाट उतारने वाले तेंदुए को बुधवार की रात वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया. इन दिनों जनपद में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.
डीएफओ अपूर्व दीक्षित के अनुसार, कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग महबूबनगर के रहने वाले 28 वर्षीय रामसिंह को बीते रोज तेंदुए ने सोते समय घर से उठा ले गया. जिसका शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला था. इसके बाद से वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में खासा आक्रोश था.
घटना के बाद से वन विभाग की टीम द्वारा कल से ही इलाके में कांबिंग की जा रही थी, गांव में पिंजरा लगाया गया था. जिसमें बुधवार को आदमखोर तेंदुआ कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए.
इस मामले में डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ वयस्क नर है. जिसे रेंज कार्यालय लाया गया और मेडिकल परीक्षण के बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई. उन्होंने ग्रामीणों से अपील कर कहा कि वह रात के समय घरों के बाहर, खुले बरामदों या आंगन में सोने से परहेज करें. वन्यजीवों को दूर रखने के लिए रात के समय आंगन और घर के आसपास टॉर्च, सोलर लाइट या बल्ब से पर्याप्त रोशनी रखें.
सुबह, शाम या रात के समय जंगल की सीमा, खेतों या घनी झाड़ियों के पास अकेले जाने से बचें. हमेशा समूह में निकलें और हाथ में डंडा या टॉर्च रखें. बच्चों का विशेष ध्यान रखें. अपने पालतू पशुओं को रात में मजबूत और पूरी तरह से ढके हुए बाड़ों में बांधें, क्योंकि खुले मवेशी हिंसक जानवरों को आकर्षित कर सकते हैं.
वन्यजीवों के छिपने के स्थानों को समाप्त करने के लिए घरों के आसपास की घनी झाड़ियों और खरपतवार की नियमित सफाई करें. यदि रिहायशी इलाकों के आसपास किसी वन्यजीव की गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी वन कर्मी या रेंज कार्यालय को सूचित करें.
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