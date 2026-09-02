ETV Bharat / state

बहराइच में युवक को मौत के घाट उतारने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा

जनपद में जंगली जानवरों का आतंक, ग्रामीणों में दहशत.

युवक को मौत के घाट उतारने वाला तेंदुआ पकड़ा गया
युवक को मौत के घाट उतारने वाला तेंदुआ पकड़ा गया (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जनपद में युवक पर हमला कर मौत के घाट उतारने वाले तेंदुए को बुधवार की रात वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया. इन दिनों जनपद में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

तेंदुए को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया (VIDEO Credit; ETV Bharat)

डीएफओ अपूर्व दीक्षित के अनुसार, कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग महबूबनगर के रहने वाले 28 वर्षीय रामसिंह को बीते रोज तेंदुए ने सोते समय घर से उठा ले गया. जिसका शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला था. इसके बाद से वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में खासा आक्रोश था.

घटना के बाद से वन विभाग की टीम द्वारा कल से ही इलाके में कांबिंग की जा रही थी, गांव में पिंजरा लगाया गया था. जिसमें बुधवार को आदमखोर तेंदुआ कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए.

इस मामले में डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ वयस्क नर है. जिसे रेंज कार्यालय लाया गया और मेडिकल परीक्षण के बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई. उन्होंने ग्रामीणों से अपील कर कहा कि वह रात के समय घरों के बाहर, खुले बरामदों या आंगन में सोने से परहेज करें. वन्यजीवों को दूर रखने के लिए रात के समय आंगन और घर के आसपास टॉर्च, सोलर लाइट या बल्ब से पर्याप्त रोशनी रखें.

सुबह, शाम या रात के समय जंगल की सीमा, खेतों या घनी झाड़ियों के पास अकेले जाने से बचें. हमेशा समूह में निकलें और हाथ में डंडा या टॉर्च रखें. बच्चों का विशेष ध्यान रखें. अपने पालतू पशुओं को रात में मजबूत और पूरी तरह से ढके हुए बाड़ों में बांधें, क्योंकि खुले मवेशी हिंसक जानवरों को आकर्षित कर सकते हैं.

वन्यजीवों के छिपने के स्थानों को समाप्त करने के लिए घरों के आसपास की घनी झाड़ियों और खरपतवार की नियमित सफाई करें. यदि रिहायशी इलाकों के आसपास किसी वन्यजीव की गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी वन कर्मी या रेंज कार्यालय को सूचित करें.

ये भी पढ़ें: मुरादाबाद-बलिया में तेंदुए का आतंक जारी; अगस्त में कुल 4 मौतें, डेढ़ दर्जन से ज़्यादा हुए घायल

TAGGED:

YOUTH DIES IN LEOPARD ATTACK
LEOPARD CAPTURED IN BAHRAICH
LEOPARD IN BAHRAICH
FOREST DEPARTMENT CAPTURED LEOPARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.