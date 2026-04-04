दहशत का अंत: गोगुंदा में पिंजरे में फंसा आदमखोर तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
खेत में काम कर रहे किसान पर अचानक लेपर्ड ने हमला कर दिया, लेकिन बंदरों के झुंड ने शोर मचाया तो वह भाग निकला.
Published : April 4, 2026 at 11:19 AM IST
उदयपुर: जिले के गोगुंदा क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से फैली लेपर्ड की दहशत का शनिवार सुबह आखिरकार अंत हो गया. लोसिंग गांव के एक खेत में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में तड़के तेंदुआ कैद हो गया. जिसके बाद पूरे इलाके के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. जैसे ही इसकी खबर फैली, मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई लेपर्ड देखने पहुंचा. खास बात यह रही कि इसी लेपर्ड के हमले से एक किसान की जान बंदरों की वजह से बच गई थी. वन अधिकारी लालसिंह ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद तेंदुआ पकड़ में आया है.
तीन दिन पहले लोसिंग गांव निवासी 55 वर्षीय किसान तुलसीराम पालीवाल अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था. तेज धूप के चलते वह कुछ देर आराम करने के लिए पास के पेड़ की छांव में बैठ गए. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे लेपर्ड ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उनकी गर्दन की ओर झपट्टा मारा. हमले के बीच ही पास के पेड़ पर बैठे बंदरों के झुंड ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने बताया कि दो-तीन बंदर नीचे उतरकर सीधे लेपर्ड की ओर दौड़ पड़े. बंदरों के इस अप्रत्याशित हमले से लेपर्ड का ध्यान भटक गया और वह घबराकर किसान को छोड़कर भाग निकला.
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शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. घटना में तुलसीराम को पीठ और हाथ पर चोटें आईं, जिन्हें ग्रामीणों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिलाया. इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल बन गया. किसान खेतों में अकेले जाने से डरने लगे थे. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए उसी क्षेत्र में पिंजरा लगाया. तीसरे दिन सुबह तेंदुआ शिकार के लालच में पिंजरे में फंस गया. वन विभाग के अधिकारी लालसिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुए को सुरक्षित पकड़कर उदयपुर ले जाया गया. अब गांव में हालात सामान्य हो रहे हैं और लोग फिर से अपने काम पर लौटने लगे हैं.