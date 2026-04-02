वनाग्नि की संभावनाओं के बीच वन महकमे ने नामित किए नोडल, इन्हें मिली जिलों की जिम्मेदारी
फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने अधिकारियों को जिलों को नोडल नियुक्त किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 2, 2026 at 10:39 PM IST
देहरादून: मार्च महीना खत्म होते ही तापमान बढ़ोतरी की संभावनाओं ने वन महकमे को चिंता में डाल दिया है. शायद यही कारण है कि विभाग ने बड़े अफसरों को वनाग्नि पर जिलों का नोडल नामित किया है. इसमें 8 अधिकारियों को अलग-अलग जिले सौंपे गए हैं. ताकि जंगलों में तापमान बढ़ने के साथ लगने वाली आग पर हो रहे प्रयासों की मॉनिटरिंग और जरूरी कदम उठाए जा सके.
मार्च का महीना समाप्त होते ही प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. इसी को देखते हुए वन महकमे ने वनाग्नि की संभावित घटनाओं से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग जिलों का नोडल अधिकारी नामित करते हुए उन्हें जंगलों में आग की घटनाओं पर निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी है. इस व्यवस्था के तहत आठ वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के 13 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान हालात पर कड़ी नजर रखी जा सके और किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.
दरअसल, प्रदेश में हर साल 15 फरवरी से फॉरेस्ट फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है. इस अवधि में तापमान बढ़ने और जंगलों में सूखी पत्तियों और घास के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. हालांकि, इस वर्ष सीजन की शुरुआत अपेक्षाकृत राहत भरी रही. फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में हुई हल्की बारिश और बूंदाबांदी के कारण जंगलों में नमी बनी रही, जिससे आग लगने की घटनाएं काफी कम दर्ज की गईं. लेकिन मार्च के समाप्त होते ही मौसम में बदलाव और तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए वन विभाग अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है.
इसी कड़ी में प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) की ओर से आदेश जारी करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का नोडल बनाया गया है. अपर प्रमुख वन संरक्षक विवेक पांडे को अल्मोड़ा जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अपर प्रमुख वन संरक्षक सुरेंद्र मेहरा को पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जिले का नोडल बनाया गया है. इसी तरह अपर प्रमुख वन संरक्षक मीनाक्षी जोशी को पिथौरागढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को भी कई जिलों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. इसके तहत मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी को नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले का नोडल बनाया गया है. पीके पात्रो को टिहरी और देहरादून जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राहुल को उत्तरकाशी जिले का नोडल नामित किया गया है. इसी क्रम में बीजू लाल को चंपावत और बागेश्वर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं वन संरक्षक विनय भार्गव को रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की निगरानी का दायित्व दिया गया है.
वन विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी नोडल अधिकारी अपने-अपने जिलों में वनाग्नि की स्थिति पर लगातार नजर रखें. उन्हें समय-समय पर फील्ड भ्रमण करते हुए आग की संभावित घटनाओं को रोकने और नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे. इसके अलावा उन्हें संबंधित वन प्रभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर आग की रोकथाम से जुड़े प्रयासों की समीक्षा भी करनी होगी. नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने अपनी विस्तृत रिपोर्ट वन मुख्यालय को भेजें, ताकि राज्य स्तर पर स्थिति का आकलन किया जा सके.
वन विभाग का मानना है कि अप्रैल और मई के महीनों में तापमान तेजी से बढ़ने के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. इस बार जंगलों में सूखी पत्तियों और घास यानी फ्यूल लोड भी काफी ज्यादा है, जो आग फैलने की संभावना को बढ़ा सकता है. यही वजह है कि विभाग पहले से ही सतर्कता बरतते हुए तैयारियों को मजबूत करने में जुटा हुआ है.
विभाग का दावा है कि इस वर्ष वनाग्नि से निपटने के लिए पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा बेहतर तैयारी की गई है. प्रदेश के विभिन्न वन प्रभागों में समय से पहले ही जरूरी उपकरणों और सामग्री की खरीद पूरी कर ली गई है. इसके साथ ही फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों का बीमा भी कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षा मिल सके.
इसके अलावा, आग बुझाने के लिए आधुनिक उपकरणों की भी खरीद की गई है, जिससे कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में भी काम करने में आसानी हो सके. आग की घटनाओं तक कर्मचारियों को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है. इसके तहत विभिन्न मॉनिटरिंग सिस्टम और सूचना तंत्र का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आग की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सके.
वन विभाग का मानना है कि इन तैयारियों और निगरानी व्यवस्था के चलते इस बार जंगलों में आग की घटनाओं पर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सकेगा. विभाग के अधिकारी भी उम्मीद जता रहे हैं कि समय रहते उठाए गए इन कदमों से वनाग्नि की संभावित घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी और जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.
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