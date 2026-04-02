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वनाग्नि की संभावनाओं के बीच वन महकमे ने नामित किए नोडल, इन्हें मिली जिलों की जिम्मेदारी

देहरादून: मार्च महीना खत्म होते ही तापमान बढ़ोतरी की संभावनाओं ने वन महकमे को चिंता में डाल दिया है. शायद यही कारण है कि विभाग ने बड़े अफसरों को वनाग्नि पर जिलों का नोडल नामित किया है. इसमें 8 अधिकारियों को अलग-अलग जिले सौंपे गए हैं. ताकि जंगलों में तापमान बढ़ने के साथ लगने वाली आग पर हो रहे प्रयासों की मॉनिटरिंग और जरूरी कदम उठाए जा सके.

मार्च का महीना समाप्त होते ही प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. इसी को देखते हुए वन महकमे ने वनाग्नि की संभावित घटनाओं से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग जिलों का नोडल अधिकारी नामित करते हुए उन्हें जंगलों में आग की घटनाओं पर निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी है. इस व्यवस्था के तहत आठ वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के 13 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान हालात पर कड़ी नजर रखी जा सके और किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.

इन्हें मिली जिलों की जिम्मेदारी (PHOTO- FOREST DEPARTMENT)

दरअसल, प्रदेश में हर साल 15 फरवरी से फॉरेस्ट फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है. इस अवधि में तापमान बढ़ने और जंगलों में सूखी पत्तियों और घास के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. हालांकि, इस वर्ष सीजन की शुरुआत अपेक्षाकृत राहत भरी रही. फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में हुई हल्की बारिश और बूंदाबांदी के कारण जंगलों में नमी बनी रही, जिससे आग लगने की घटनाएं काफी कम दर्ज की गईं. लेकिन मार्च के समाप्त होते ही मौसम में बदलाव और तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए वन विभाग अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है.

इसी कड़ी में प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) की ओर से आदेश जारी करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का नोडल बनाया गया है. अपर प्रमुख वन संरक्षक विवेक पांडे को अल्मोड़ा जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अपर प्रमुख वन संरक्षक सुरेंद्र मेहरा को पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जिले का नोडल बनाया गया है. इसी तरह अपर प्रमुख वन संरक्षक मीनाक्षी जोशी को पिथौरागढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को भी कई जिलों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. इसके तहत मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी को नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले का नोडल बनाया गया है. पीके पात्रो को टिहरी और देहरादून जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राहुल को उत्तरकाशी जिले का नोडल नामित किया गया है. इसी क्रम में बीजू लाल को चंपावत और बागेश्वर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं वन संरक्षक विनय भार्गव को रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की निगरानी का दायित्व दिया गया है.