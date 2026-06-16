ETV Bharat / state

गढ़वा में वन विभाग जानवरों के लिए कर रहा है जल स्त्रोतों पर काम, रिहायशी इलाकों में रोक लगाना है मुख्य उद्देश्य

गढ़वा में वन विभाग जानवरों के लिए जंगल में ही जलस्त्रोतों पर काम कर रहा है. ताकि जानवरों को रिहायाशी इलाकों में ना आना पड़े.

nilgai roaming in Forest
जंगल में विचरण करती हुई नीलगाय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 2:14 PM IST

|

Updated : June 16, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वा: जिले में वन विभाग की एक पहल से कई जिंदगियां अब सुरक्षित हो रही है. जंगली जानवर अब रिहायाशी इलाके से दूर रहकर जंगल में ही विचरण कर रहे हैं. दरअसल गढ़वा जिला जंगली हाथियों के आतंक से परेशान था. यहां हाथी और मानव द्वंद के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन अब जंगल में जंगली जानवरों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था की गई है.

खाने की तलाश के चलते रिहायाशी इलाकों में आ जाते थे जंगली जानवर

गढ़वा जिले का चिनियां वन क्षेत्र बहुत खूबसूरत है और वन विभाग की एक पहल के बाद जंगल के बीच में जानवरों के लिए एक छोटा से डैम बना दिया गया है. दरअसल, पिछले कुछ सालों में गढ़वा जिले के जंगली क्षेत्रों में हाथी, बाघ, लेपर्ड समेत कई जंगली जानवरों की आवाजाही में बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि खाने और पानी की तलाश में ये जानवर रिहायाशी इलाकों में प्रवेश कर जाते थे, जिससे मानव और जंगली जानवरों के बीच द्वंद की संभवना बढ़ जाती थी. इसमें सबसे ज्यादा आतंक हाथी का रहता था इसलिए वन विभाग ने इससे निजात दिलाने के लिए जंगल के बीचोबीच एक छोटा सा डैम बनाया है और आसपास के कई इलाकों में ऐसे कई फलदार पेड़ लगाएं हैं.

जानकारी देते हुए डीएफओ एबीन बेनी अब्राहम (Etv Bharat)

कम हुई इंसान और जगंली जानवरों की भिड़ंत

अब इसका असर देखने को मिल रहा है. जंगली जानवर, जंगल में रहकर ही खाने के साथ अपनी प्यास बुझा रहे हैं और उन्हें इंसानों से सामना भी नहीं करना पड़ रहा है, जिससे घटनाएं कम हो गई हैं.

इस पूरे मामले में डीएफओ ने कहा कि वन विभाग द्वारा यह कार्य करने के बाद अब घटनाए नहीं हो रही हैं. इस तरह के कार्य गढ़वा जिले की दूसरी जगहों पर भी किए जा रहे हैं. जंगल के बीच में पानी और खाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि जंगली जानवर, पशु, पक्षियों को दूसरी जगह पर भटकना ना पड़े.

ये भी पढ़ें- लातेहार के तिलैयाडामर जंगल में बाघ की धमक! वन विभाग का अनुमान, हो सकता है तेंदुआ

देवघर के किसान बेहाल: पहले बारिश ने तोड़ी कमर, अब जंगली जानवरों ने छीना अरमान, खेतों में लहलहाती फसल बनी चारा

फिट रहने के लिए जंगली जानवर भी रखते हैं उपवास, जानें नेहरू जूलॉजिकल पार्क का डाइट चार्ट

Last Updated : June 16, 2026 at 2:54 PM IST

TAGGED:

GARHWA FOREST DEPARTMENT
WILD ANIMALS IN GARHWA
जंगल में खाने और पानी की व्यवस्था
जानवरों के लिए वन विभाग की पहल
FOOD AND WATER ARRANGEMENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.