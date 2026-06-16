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गढ़वा में वन विभाग जानवरों के लिए कर रहा है जल स्त्रोतों पर काम, रिहायशी इलाकों में रोक लगाना है मुख्य उद्देश्य

गढ़वा: जिले में वन विभाग की एक पहल से कई जिंदगियां अब सुरक्षित हो रही है. जंगली जानवर अब रिहायाशी इलाके से दूर रहकर जंगल में ही विचरण कर रहे हैं. दरअसल गढ़वा जिला जंगली हाथियों के आतंक से परेशान था. यहां हाथी और मानव द्वंद के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन अब जंगल में जंगली जानवरों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था की गई है.

खाने की तलाश के चलते रिहायाशी इलाकों में आ जाते थे जंगली जानवर

गढ़वा जिले का चिनियां वन क्षेत्र बहुत खूबसूरत है और वन विभाग की एक पहल के बाद जंगल के बीच में जानवरों के लिए एक छोटा से डैम बना दिया गया है. दरअसल, पिछले कुछ सालों में गढ़वा जिले के जंगली क्षेत्रों में हाथी, बाघ, लेपर्ड समेत कई जंगली जानवरों की आवाजाही में बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि खाने और पानी की तलाश में ये जानवर रिहायाशी इलाकों में प्रवेश कर जाते थे, जिससे मानव और जंगली जानवरों के बीच द्वंद की संभवना बढ़ जाती थी. इसमें सबसे ज्यादा आतंक हाथी का रहता था इसलिए वन विभाग ने इससे निजात दिलाने के लिए जंगल के बीचोबीच एक छोटा सा डैम बनाया है और आसपास के कई इलाकों में ऐसे कई फलदार पेड़ लगाएं हैं.

जानकारी देते हुए डीएफओ एबीन बेनी अब्राहम (Etv Bharat)

कम हुई इंसान और जगंली जानवरों की भिड़ंत