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वन विभाग कर्मी की करंट लगने से मौत, परिजनों ने अधिकारियों पर लगाया आरोप

लातेहार: पलामू टाइगर रिजर्व के गारू रेंज में ट्रैकर गार्ड के रूप में कार्यरत लल्लू उरांव की करंट लगने से मौत हो गई. मृतक के परिजनों का आरोप है कि पलामू टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट गार्ड के कहने पर लल्लू उरांव बिजली बनाने के लिए पेड़ पर चढ़ा था. जहां करंट लगने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों का मोबाइल भी बंद है, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश है. घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है.

कैसे हुई वन विभाग कर्मी की मौत

मृतक के भाई निलेम उरांव ने बताया कि गारू स्थित वन विभाग के कार्यालय के पास बीती रात बिजली का तार गिर गया था. वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को देने के बजाय उनके भाई को तार ठीक करने के लिए भेज दिया. इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई. इसके बाद विभाग के द्वारा परिजनों को सूचना दिए बगैर सीधे उसे लातेहार अस्पताल में पहुंचाकर छोड़ दिया गया.

परिजनों ने की मुआवजे की मांग

उन्होंने बताया कि आज सुबह जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वह अस्पताल आए. यहां सिर्फ एक अन्य ट्रैकर गार्ड उपस्थित था. विभाग के कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं थे. उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के कारण उनके भाई की मौत हुई है. मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था.

उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी तथा 60 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए. इधर, वन विभाग के ट्रैकर गार्ड अजय कुमार ने बताया कि रात में बिजली का तार गिर गया था. तार को दुरुस्त करने के लिए लल्लू को पेड़ पर चढ़ाया गया था. लेकिन करंट लगने से उसकी मौत हो गई.

मामले की सूचना मिली है- थाना प्रभारी