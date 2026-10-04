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उत्तराखंड में जंगल के 'दुश्मन' पर टास्क फोर्स का एक्शन, 3 लाख से ज्यादा होपलो बीटल किए नष्ट

पेड़ों के 'दुश्मन' पर एक्शन ( फोटो सोर्स- Forest Department/ETV Bharat )

होपलो का प्रकोप उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा है. उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य में देश के अलग-अलग साल वन क्षेत्रों में समय-समय पर इसके व्यापक प्रकोप का जिक्र मिलता है. उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्र में साल 1916 से 1924, तिमली में साल 1958 से 1960 और थानो में साल 1964 और 1965 के दौरान होपलो के प्रकोप दर्ज किए गए थे. वहीं, मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट और वर्तमान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं राजनांदगांव क्षेत्रों में भी अलग-अलग अवधियों में साल बोरर के बड़े प्रकोप सामने आए हैं.

पेड़ों को खाकर बुरादा बना देता है होपलो (फोटो सोर्स- Forest Department)

बता दें कि देहरादून और कालसी क्षेत्र के साल वनों में होपलो (Hoplocerambyx spinicornis) कीट का प्रकोप एक बार फिर वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है. विभाग की मानें तो होपलो साल के जंगलों में लंबे समय से दर्ज होने वाली बड़ी समस्या है. वर्तमान प्रकोप से निपटने के लिए निगरानी और नियंत्रण अभियान तेज किया गया ह. अब तक देहरादून और कालसी क्षेत्रों में करीब 3.96 लाख होपलो बीटल पकड़े और नष्ट किए जा चुके हैं.

वन विभाग की मानें तो साल के वनों में होपलो का प्रकोप ऐतिहासिक रूप से दर्ज होता रहा है और कालसी क्षेत्र में इसका उल्लेख 1934-35 से मिलता है. इसकी निगरानी और नियंत्रण के लिए डेडिकेटेड टास्क फोर्स गठित की गई है, जिसमें वन विभाग, वन विकास निगम और एफआरआई विशेषज्ञ शामिल हैं. प्रकोप के कारणों और दीर्घकालीन नियंत्रण उपायों पर एफआरआई के सहयोग से शोध भी प्रस्तावित है.

तनों की छाल से होपलो को निकालते वनकर्मी (फोटो सोर्स- Forest Department)

साल 1934-35 से दर्ज है कालसी में समस्या: कालसी क्षेत्र की स्वीकृत कार्ययोजना में भी होपलो के प्रकोप का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है. इसमें साल 1934-35 से अलग-अलग अवसरों पर होपलो की समस्या दर्ज की गई है, इसके नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक और सिल्वीकल्चर उपायों का प्रावधान किया गया है. यही वजह है कि मौजूदा प्रकोप से निपटने के लिए विभाग निगरानी के साथ निर्धारित वैज्ञानिक उपायों पर जोर दे रहा है.

होपला कीड़े को जमा करते वनकर्मी (फोटो सोर्स- Forest Department)

पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है होपलो: होपलो का लार्वा साल के तने और हृदयकाष्ठ को नुकसान पहुंचाता है. यदि प्रकोप को शुरुआती स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो इसके फैलने की आशंका रहती है. इसके लिए प्रभावित वृक्षों की पहचान, नियमित फील्ड मॉनिटरिंग, ट्रैप ट्री ऑपरेशन और वयस्क कीटों को पकड़कर नष्ट करने जैसे उपाय किए जाते हैं.

क्या होता है साल बोरर या होपलो? (फोटो- ETV Bharat GFX)

टास्क फोर्स कर रही निगरानी: फिलहाल, लगातार निगरानी और नियंत्रण कार्यों की समीक्षा के लिए डेडिकेटेड टास्क फोर्स गठित की गई है. इसमें वन विभाग के साथ उत्तराखंड वन विकास निगम और देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (FRI) के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. टास्क फोर्स नियमित फील्ड मॉनिटरिंग के साथ नियंत्रण अभियान की समीक्षा कर रही है और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ सलाह ली जा रही है.

पेड़ों को नष्ट कर रहा होपलो (फोटो सोर्स- Forest Department)

अब तक करीब 3.96 लाख होपलो किए जा चुके नष्ट: उत्तराखंड वन विभाग का कहना है कि मौजूदा प्रकोप के नियंत्रण के लिए भारत सरकार से प्राप्त आवश्यक अनुमतियों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है. अभियान के दौरान अब तक करीब 3.96 लाख वयस्क होपलो बीटल पकड़े और नष्ट किए जा चुके हैं.

होपला कीड़ा (फोटो सोर्स- Forest Department)

प्रकोप के कारणों पर भी होगा अध्ययन: होपलो के मौजूदा प्रकोप के कारणों इसके प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों और भविष्य में प्रभावी नियंत्रण के उपायों को समझने के लिए एफआरआई (FRI) के सहयोग से शोध परियोजना तैयार की जा रही है. इसका मकसद केवल मौजूदा प्रकोप को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि साल वनों को भविष्य में ऐसे प्रकोप से बचाने के लिए दीर्घकालीन वैज्ञानिक रणनीति विकसित करना भी है.

वन विभाग के लिए सिरदर्द बना होपलो (फोटो सोर्स- Forest Department)

वन विभाग के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है. एक तरफ प्रभावित क्षेत्रों में होपलो की संख्या को नियंत्रित करना और दूसरी तरफ इसके संभावित प्रसार को दूसरे साल वन क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकना. वन संरक्षक शिवालिक राजीव धीमान का कहना है कि पूरी कार्रवाई स्वीकृत कार्ययोजना, निर्धारित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और विशेषज्ञ संस्थानों की तकनीकी सलाह के अनुरूप की जा रही है.

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