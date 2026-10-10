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गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम, वन विभाग ने दिए मारने के आदेश, शिकारियों को किया तैनात

गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम ( ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. बछेली ग्रामसभा के तरुली गांव में भी बीते दिन शुक्रवार को गुलदार ने एक महिला का शिकार किया, जिससे महिला की मौत हो गई. इसी वजह से ग्रामीणों ने शनिवारों को सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया.

गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खंडाह में श्रीनगर-पौड़ी राजमार्ग पर जाम लगा दिया. करीब आधे घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं थी. मामले की जानकारी मिलते वन विभाग के साथ-साथ पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण ने जाम खोला.