गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम, वन विभाग ने दिए मारने के आदेश, शिकारियों को किया तैनात
ग्रामीणों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने इलाके में दो शिकारियों को तैनात किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 4:46 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. बछेली ग्रामसभा के तरुली गांव में भी बीते दिन शुक्रवार को गुलदार ने एक महिला का शिकार किया, जिससे महिला की मौत हो गई. इसी वजह से ग्रामीणों ने शनिवारों को सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया.
गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खंडाह में श्रीनगर-पौड़ी राजमार्ग पर जाम लगा दिया. करीब आधे घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं थी. मामले की जानकारी मिलते वन विभाग के साथ-साथ पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण ने जाम खोला.
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को तरुली गांव में घास लेने गई 48 वर्षीय महिला को गुलदार ने हमला कर मार डाला था. इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. साथ ही ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी थी. शनिवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर गुलदार के आतंक से स्थायी निजात दिलाने की मांग उठाई.
जाम की सूचना पर पौड़ी के डीएफओ महातिम यादव, श्रीनगर की उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा और पुलिस उपाधीक्षक तपेश कुमार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. इस दौरान अधिकारियों ने गुलदार को मारने के आदेश की जानकारी ग्रामीणों को दी और क्षेत्र में वन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया.
अधिकारियों के आश्वासन और कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण जाम खोलने के लिए राजी हो गए. इसके बाद राजमार्ग पर यातायात बहाल हो सका. डीएफओ महातिम यादव ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने और उसे पकड़ने के लिए वन विभाग की दो टीमें गश्त कर रही हैं. गुलदार को मारने के लिए दो शिकारियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा निगरानी के लिए छह ट्रैप कैमरे और गुलदार को पकड़ने के लिए दो पिंजरे लगाए गए हैं. डीएफओ ने बताया कि गुलदार के हमले में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को सरकार की ओर से निर्धारित सहायता राशि भी उपलब्ध करा दी गई है. वन विभाग की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं.
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