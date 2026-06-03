नोटिफाइड वन क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, कोर्ट जाने की चेतावनी
वन विभाग ने मसूरी में झड़ीपानी से कोलूखेत रोड पर नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया में अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 3, 2026 at 11:24 AM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे कथित अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झड़ीपानी क्षेत्र में जेसीबी चलाकर कई निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया. वन विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में वन कर्मी और पुलिस बल तैनात रहा.
वन विभाग के अनुसार, झड़ीपानी से कोलूखेत को जोड़ने वाले एक शॉर्टकट मार्ग के आसपास स्थित नोटिफाइड वन क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति प्लॉटिंग, पुश्तों का निर्माण, सड़क निर्माण और लोहे के एंगल लगाकर भूमि की घेराबंदी की जा रही थी. इसकी शिकायतें मिलने और जांच में पुष्टि होने के बाद विभाग ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया.
नोटिफाइड क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं: मसूरी वन रेंज के रेंजर महेंद्र सिंह ने बताया कि, डीएफओ मसूरी अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, यह पूरा क्षेत्र नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया की श्रेणी में आता है, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है. उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र में कोई स्वीकृत प्लान और लेआउट मौजूद नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती. यदि कोई निर्माण करना चाहता है तो उसे पहले भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जिसके बाद वन विभाग स्तर पर एनओसी की प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है.
रेंजर ने स्पष्ट किया कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत बिना अनुमति वन भूमि पर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि हाल के वर्षों में जारी कुछ एनओसी की भी विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है. यदि किसी मामले में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित एनओसी निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी.
अवैध खनन कर बनाई जा रही थी प्लॉटिंग: वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई स्थानों पर अवैध रूप से पहाड़ी काटकर और खनन कर भूमि को समतल किया जा रहा था, जिसके बाद उसे प्लॉट के रूप में बेचा जा रहा था. विभाग का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं बल्कि पर्यावरण और भू-स्खलन के लिहाज से भी बेहद खतरनाक हैं.
पालिका के प्लिंथ प्रमाणपत्रों पर उठ रहे सवाल: वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब नगर पालिका परिषद मसूरी की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है. स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि जिन क्षेत्रों को वन विभाग नोटिफाइड और निर्माण प्रतिबंधित बता रहा है, उन्हीं क्षेत्रों में कुछ लोगों को नगर पालिका स्तर से प्लिंथ संबंधी प्रमाणपत्र या अन्य औपचारिक दस्तावेज मिलने के दावे किए जा रहे हैं.
स्थानीय लोगों ने जताया विरोध: कार्रवाई से प्रभावित स्थानीय लोगों ने वन विभाग की कार्रवाई का विरोध किया. उनका कहना है कि यह भूमि उनकी निजी और पुरानी पैतृक है. जब वे महीनों से पुश्ते और प्लॉटिंग का कार्य कर रहे थे, तब वन विभाग ने कोई आपत्ति नहीं जताई. अब लाखों रुपये खर्च होने के बाद अचानक कार्रवाई की गई है. स्थानीय लोगों का दावा है कि संबंधित क्षेत्र नोटिफाइड वन भूमि नहीं है और उनके पास स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि यदि विभाग उनकी बात नहीं सुनता तो वे न्यायालय की शरण लेंगे.
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर कार्रवाई: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के पहाड़गंज क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन एक बार फिर सक्रिय हो गया है. कुछ समय पहले जिला विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 200 घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया. अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जल्द कार्रवाई के संकेत दिए हैं.
शहर के पहाड़गंज क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. लंबे समय से सरकारी नजूल भूमि पर कब्जे की शिकायतों के बाद प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. इसी क्रम में जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय, एसडीएम, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम जेसीबी मशीन के साथ पहाड़गंज क्षेत्र पहुंची और मौके का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि खाली कर दें. अधिकारियों ने कहा कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि पहाड़गंज क्षेत्र में नजूल भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को जल्द हटाने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल पुराने अतिक्रमण हटाना ही नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी नए अतिक्रमण को रोकना भी है। इसके लिए क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है.
उन्होंने कहा कि यदि कहीं नया अतिक्रमण होता हुआ पाया गया तो उसे तत्काल ध्वस्त कर दिया जाएगा. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या कब्जे को संरक्षण नहीं दिया जाएगा.
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