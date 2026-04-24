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आग बुझाने के दौरान फिसलकर गई जान, वन विभाग के दैनिक कर्मी की मौत

स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है.

DAILY WAGE WORKER DEATH IN NAINITAL
आग बुझाने के दौरान फिसलकर गई जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 24, 2026 at 6:40 PM IST

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नैनीताल: बिड़ला चुंगी क्षेत्र में लगी आग बुझाने के दौरान वन विभाग के एक दैनिक वेतनभोगी कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखने को मिला. लोगों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया.

बिड़ला चुंगी के पास जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. आग पर काबू पाने के प्रयास के दौरान बिड़ला निवासी आनंद राम पहाड़ी ढलान पर काम करते समय अचानक फिसलकर नीचे गिर गए. बताया जा रहा है कि उस समय उनके पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण फायर सूट और हेलमेट उपलब्ध नहीं थे.

घटना के बाद आनंद राम गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें 108 एंबुलेंस के जरिए बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूर्व सभासद दीपक कुमार ने बताया आनंद घटनास्थल पर मूर्छित अवस्था में मिले थे.

उनका आरोप है कि वन विभाग की ओर से आग बुझाने में लगे कर्मियों को बुनियादी सुरक्षा उपकरण तक उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिसके चलते यह हादसा हुआ है. अस्पताल पहुंचे स्थानीय सभासदों और लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना था कि यदि कर्मियों को उचित सुरक्षा उपकरण दिए जाते, तो संभवतः यह हादसा टल सकता था. उन्होंने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई.

वहीं मामले मे वन क्षेत्राधिकारी ललित कार्की ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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