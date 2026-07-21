यूपी में बंदरों के आतंक से बचाने के लिए वन विभाग बना रहा ये सिस्टम
आबादी क्षेत्र में बंदरों की आमद पर कसेगी नकेल, रणनीति तैयार की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 8:09 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अब लोग बंदरों के आतंक से प्रभावित हो रहे हैं. आए दिन बंदरों के मनुष्यों को काटने की खबरें आ रही हैं. बंदरों की बढ़ती संख्या से अब लोगों को दिक्कत होने लगी है. आबादी क्षेत्र में बंदरों की आमद की एक मुख्य वजह सामने निकाल कर यह आई है कि फलदार पौधे शहर या ग्रामीण क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में न होने के चलते बंदर भूखे रह जाते हैं, इसीलिए वह आबादी क्षेत्र में आते हैं और यहां पर लोगों के लिए दिक्कत खड़ी करते हैं.
यही सोचकर अब शहर और गांव से काफी दूरी पर कपि वन स्थापित किए जाने की तैयारी है. इनमें ऐसे फलदार पौधे रोपे जाएंगे जिनमें साल भर फल आते रहें और कपियों की भूख भूख मिटती रहे, जिससे वह आबादी वाली क्षेत्र में आएं ही नहीं.
वन विभाग की मुख्य वन संरक्षक अदिति शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बंदरों की संख्या और मनुष्यों को घायल करने की घटनाएं घटित होने पर एक ओर जन व धन हानि होने से जन सामान्य में आक्रोश पैदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आबादी क्षेत्र में बंदरों के रहने से बंदरों व मनुष्यों दोनों को ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
बंदरों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने और शहरी क्षेत्र के बाहर उनका वास स्थल विकसित कर उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘एक पेड़ मां के नाम‘ विषय वस्तु पर आधारित पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत 21 जुलाई को प्रत्येक नगर निकाय (नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत) के बाहरी क्षेत्र में न्यूनतम एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में फलदार प्रजातियों का रोपण कर कपि वन स्थापित किए जाएंगे.
इस तरह के पौधे लगाए जाएंगे
कपि वन में अवनत भूमि के चयन को प्राथमिकता दी गई है. कपि वन में बड़हल, आम, जामुन, अमरूद, बेल, गूलर, कटहल, बेर, शहतूत, पीपल, अंजीर सहित विभिन्न फलदार प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है. प्रजातियों का चयन इस प्रकार किया गया है कि कपि वन में रोपित फल प्रजातियों में पूरे वर्ष फल उपलब्ध रहें. कपि वन की स्थापना में नगर विकास विभाग और आवास विकास विभाग सहयोग व सहभागिता कर रहे हैं.
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