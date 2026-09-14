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गढ़वा के जंगलों में मिला बाघ का पगमार्क, वन विभाग द्वारा की जा रही है ट्रेकिंग, की बाघ होने की पुष्टि

गढ़वा: जिले के जंगल में बाघ का पगमार्क मिलने पर वन विभाग एलर्ट हो गया है. बाघ को ट्रैप के लिए वन विभाग ने कैमरा लगाया है. पलामू टाइगर रिजर्व से सटे गढ़वा के रमकंडा और भंडरिया जंगल में बाघ की मौजूदगी है. इसे लेकर गढ़वा डीएफओ ने लोगों को सतर्क रहने की सलह दी है.

ट्रैप कैमरा से हो रही है निगरानी

झारखंड के गढ़वा जिले के जंगलों में इन दिनों बाघ का दहशत है. गढ़वा जिले के जंगलों में पड़ने वाले पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) से सटे रंका, रमकंडा, भंडरिया और बड़गड़ चार प्रखंडों के वन क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी की पुष्टि डीएफओ ने की है. जंगल में निकले वन कर्मियों को पगमार्क मिलने और पूर्व में मवेशियों के शिकार के प्रमाण के आधार पर वन विभाग ने बाघ की गतिविधि की पुष्टि की. इसके बाद संभावित इलाकों के जंगलों के पेड़ों में कैमरा ट्रैप लगाकर निगरानी बढ़ा दी गयी है.

अनावश्यक ग्रामीण जंगल में न जाए: डीएफओ