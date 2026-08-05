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लातेहार में हरियाली बढ़ाने की कवायद में जुटा वन विभाग, लगाए जा रहे हैं 15 लाख से अधिक पौधे

लातेहार में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है. वन विभाग की ओर से यह पहल की गई है.

Plantation Drive In Latehar
लातेहार का जंगल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 3:50 PM IST

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लातेहार: जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा लगभग 15 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं. इतने बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाने से जहां जंगल का दायरा बढ़ेगा, वहीं लातेहार जिले में हरियाली भी बढ़ेगी. वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर रोड साइड प्लांटेशन भी किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में राहगीरों को छांव देंगे.

दरअसल, लातेहार जिले में लगभग 2291 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैले हुए हैं. हालांकि कई स्थानों पर जंगलों का घनत्व कुछ काम हुआ है. इसके बावजूद लातेहार जिला झारखंड के सबसे अधिक जंगल वाले जिलों में से एक माना जाता है. यहां की जंगलों को और अधिक घना बनाने को लेकर वन विभाग ने इस वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. बरसात शुरू होने के साथ ही पौधारोपण की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई थी.

डीएफओ प्रवेश अग्रवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हालांकि बारिश की कमी के कारण पौधारोपण अभियान में कुछ परेशानियां भी आईं. इसके बावजूद वन विभाग अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है. सबसे अच्छी बात यह है कि वन विभाग इस बार बड़े पैमाने पर फलदार पौधे भी लगा रहा है. इसके अलावा इमारती पौधे भी लगाए जा रहे हैं.

रोड साइड प्लांटेशन पर भी वन विभाग का जोर

इस संबंध में लातेहार डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि लातेहार वन प्रमंडल और सोशल फॉरेस्ट्री के माध्यम से लातेहार जिले में इस बरसात में 15 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पौधारोपण का कार्य अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि लगभग 1835 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाए जा रहे हैं. डीएफओ ने बताया कि इनमें विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं, जिनमें कई फलदार पौधे भी लगाए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 10000 पौधे सड़क के किनारे और स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में सड़क के किनारे और स्कूलों में भी हरियाली बनी रहे. डीएफओ ने बताया कि जितने अधिक पौधे लगेंगे भविष्य में उतने ही ज्यादा पेड़ धरातल पर रहेंगे. जितने अधिक पेड़ रहेंगे हमारा वातावरण उतना ही शुद्ध और जीव जगत के लिए अनुकूल रहेगा. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि अपने जीवन में प्रत्येक साल कम से कम एक पौधे जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें.

Plantation Drive In Latehar
लातेहार का जंगल. (फोटो-ईटीवी भारत)

पीटीआर में भी होता है सिल्वीकल्चर

लातेहार जिले में ही पलामू टाइगर रिजर्व भी स्थित है. पलामू टाइगर रिजर्व में भी प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर सिल्वीकल्चर होता है. इसके तहत जंगल में उगे पौधों को ही संरक्षित करते हुए उसे बढ़ाया जाता है. पलामू टाइगर रिजर्व के रेंजर उमेश कुमार दुबे ने बताया कि पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में सिल्वीकल्चर को प्राथमिकता दी जाती है.

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