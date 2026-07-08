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झालावाड़ के कालीसिंध नदी पुलिया क्षेत्र में वन विभाग की दबिश, जिंदा तीतर-तोतों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

झालावाड़: वन विभाग ने अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कालीसिंध नदी की पुलिया के समीप कच्ची झोपड़ियों में दबिश दी. कई जीवित तीतर एवं तोते बरामद किए. विभाग ने वन्यजीवों के शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे, पिंजरे तथा एक बाइक भी जब्त की. इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया.

उप वन संरक्षक सागर पवार ने बताया कि कालीसिंध पुलिया के समीप झुग्गी झोपड़ियों में वन्यजीवों की तस्करी तथा शिकार की लगातार सूचना मिल रही थी. सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवानी के नेतृत्व में क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक सिंह चारण, असनावर रेंज के वनकर्मियों तथा पुलिस जाप्ते ने बुधवार को कालीसिंध नदी पुलिया के समीप वनखंड फील्ड ट्रायल क्षेत्र में झोपड़ियों पर छापा मारा. मौके से कई जीवित तीतर एवं तोते मिले. तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके पास वन्यजीवों के अवैध शिकार, कब्जे और व्यापार से जुड़े साक्ष्य मिले हैं. इसके बाद संबंधित आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की.

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