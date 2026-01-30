Panther Terror : वन विभाग की गिरफ्त में खूंखार पैंथर, गांव में मचाया था गदर
खूंखार पैंथर वन विभाग की गिरफ्त में. खौफ में थे गांव के लोग. जानिए पूरा मामला...
Published : January 30, 2026 at 10:51 AM IST
झालावाड़: खानपुर क्षेत्र के बन्या गांव में गुरुवार सुबह से गदर मचा रहे खूंखार मादा पैंथर को आखिरकार वन विभाग की टीम ने देर रात अपने जाल में फंसा लिया. इससे पहले पैंथर को पकड़ने के लिए टीम ने दिनभर कड़ी मशक्कत की. गांव के आसपास कई जाल बिछाए, लेकिन पैंथर हाथ नहीं लग पाया. बाद में कोटा से झालावाड़ पहुंची वन विभाग की टीम ने उसकी लोकेशन को ट्रैस किया व ट्रैंकुलाइज गन से निशाना साध उसे पकड़ लिया गया.
इधर पैंथर के फंसने के बाद क्षेत्र वासियों ने राहत की सांस ली है. मामले में जानकारी देते हुए वन विभाग के खानपुर बाघेर नाका प्रभारी संदीप मीणा ने बताया कि खानपुर के बन्या गांव में गुरुवार सुबह पैंथर के घुसने की सूचना मिली थी. इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. इसके पहले मादा पैंथर ने गांव के किसान श्याम धाकड़ को हमला कर जख्मी कर दिया था. वही, पैंथर ने पशुओं को भी निशाना बनाया था. गांव के बाहर भैंसों के झुंड पर भी पैंथर ने अटैक किया था. गांव के नहरी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ था.
पैंथर द्वारा मचाए गए गदर से ग्रामीण सहमे व घरों में दुबके हुए थे. बाद में कोटा से पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर गुरुवार देर रात पकड़ लिया. उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया पैंथर मादा पैंथर है, जिसकी उम्र करीब 6 से 7 वर्ष है. कोटा से वन विभाग की टीम के साथ पहुंचे पशु चिकित्सक ने मादा पैंथर की मेडिकल जांच में इंटरनल इंजरी बताई है.
संदीप मीणा ने बताया कि इंजरी के कारण पैंथर घबराया हुआ था. वहीं, पूरी क्षमता से दौड़ नहीं पा रहा था. फिलहाल कोटा वन विभाग की टीम मादा पैंथर को अपने साथ लेकर गई है, जहां उसका उपचार किया जाएगा. वहीं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद उसे फिर से जंगल में छोड़ा जाएगा.