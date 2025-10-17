ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ; 8 दिन पहले मासूम बच्ची को मार डाला था

लखीमपुर खीरी: जिले के निघासन तहसील क्षेत्र के रननगर गांव में कई दिनों से दहशत फैला रहा आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. यह वही तेंदुआ है, जिसने 9 अक्टूबर को मासूम बच्ची प्रीत कौर (9) को मार डाला था. इस घटना के बाद गांव वाले भयभीत थे. अब शिकारी तेंदुआ के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

बेलराया रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बताया कि यह वही तेंदुआ है जिसने रननगर में 9 साल की बच्ची को शिकार बनाया था. पकड़े जाने के बाद तेंदुए को सुरक्षित तरीके से बेलराया रेंज कार्यालय ले जाया गया है. रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आसपास के इलाकों में अब भी कैमरा ट्रैप और निगरानी जारी रहेगी, ताकि किसी अन्य जंगली जानवर की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके.

मांस के लालच में फंसा तेंदुआ: रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम ने एक हफ्ते से लगातार दिन-रात डेरा डालकर निगरानी की. गांव के आसपास पिंजरे लगाए गए, जिसमें मांस रखकर तेंदुए को आकर्षित किया गया. रात में तेंदुआ उसी पिंजरे में कैद हो गया. वहीं, मृत बच्ची के पिता रंजीत सिंह ने कहा कि मेरी बच्ची तो अब मैं वापस नहीं पा सकता, लेकिन तेंदुए का पकड़ा जाना पूरे गांव के लिए राहत है. अब कोई और बच्चा उसकी तरह शिकार न बने.