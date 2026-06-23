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लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया खूंखार बाघ; वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज करके किया काबू

लखीमपुर खीरी में खूंखार बाघ को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के मझगई वन रेंज क्षेत्र में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बने खूंखार बाघ को आखिरकार वन विभाग ने ट्रेंकुलाइज करके पकड़ लिया. रामपुर गांव के पास पकड़ा गया बाघ दो ग्रामीणों को मौत के घाट उतार चुका है. कई मवेशियों को भी शिकार बना चुका था. मझगई वन रेंजर अंकित कुमार ने बताया कि रामपुर गांव के पास बाघ को चिकित्सकों की टीम ने ट्रेंकुलाइज कर पकड़ा है. पकड़े गए बाघ का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है. परीक्षण रिपोर्ट और उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद बाघ को आबादी से दूर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा. लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया बाघ. (Video Credit: ETV Bharat) वन विभाग की जानकारी के अनुसार, मझगई वन रेंज के रामपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से एक बाघ लगातार आबादी के नजदीक घूम रहा था. मझगई वन रेंज में बाघ ने 14 जून 2026 को रामपुर गांव निवासी करीब 60 वर्षीय रामदीन पर उस समय हमला कर दिया था, जब वह खेत में मवेशियों के लिए घास काटने गए थे. बाघ ने रामदीन को मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी.