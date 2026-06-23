लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया खूंखार बाघ; वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज करके किया काबू
दो ग्रामीणों की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था और ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 11:46 AM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के मझगई वन रेंज क्षेत्र में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बने खूंखार बाघ को आखिरकार वन विभाग ने ट्रेंकुलाइज करके पकड़ लिया. रामपुर गांव के पास पकड़ा गया बाघ दो ग्रामीणों को मौत के घाट उतार चुका है. कई मवेशियों को भी शिकार बना चुका था.
मझगई वन रेंजर अंकित कुमार ने बताया कि रामपुर गांव के पास बाघ को चिकित्सकों की टीम ने ट्रेंकुलाइज कर पकड़ा है. पकड़े गए बाघ का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है. परीक्षण रिपोर्ट और उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद बाघ को आबादी से दूर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा.
वन विभाग की जानकारी के अनुसार, मझगई वन रेंज के रामपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से एक बाघ लगातार आबादी के नजदीक घूम रहा था. मझगई वन रेंज में बाघ ने 14 जून 2026 को रामपुर गांव निवासी करीब 60 वर्षीय रामदीन पर उस समय हमला कर दिया था, जब वह खेत में मवेशियों के लिए घास काटने गए थे. बाघ ने रामदीन को मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी.
इस घटना के महज दो दिन बाद 16 जून को एक और दर्दनाक घटना हुई. बाघ ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था. खालेपुरवा गांव निवासी करीब 45 वर्षीय कोकिला देवी मवेशियों के लिए चारा लेने जा रही थीं, तभी घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया. बाघ कोकिला देवी को अपने जबड़े में दबोचकर घसीटते हुए झाड़ियों की ओर ले गया, जिससे उनकी भी मौत हो गई.
लगातार दो ग्रामीणों की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था और ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की. इसके अलावा यह बाघ कई मवेशियों को भी शिकार बना चुका था. ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश और दहशत को देखते हुए वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया.
वन विभाग ने क्षेत्र में तीन पिंजड़े लगाए और बाघ को पकड़ने के लिए मवेशियों को चारे के रूप में बांधा गया. कई दिनों तक लगातार निगरानी के बावजूद बाघ वन विभाग के हाथ नहीं लग रहा था.
आखिरकार जब बाघ शिकार की तलाश में निकला और चारे के लालच में वन विभाग के बिछाए जाल के करीब पहुंचा, तभी मौके पर मौजूद पशु चिकित्सकों की टीम ने उसे ट्रेंकुलाइज कर दिया. बेहोश होने के बाद वन कर्मियों ने सुरक्षित तरीके से बाघ को कब्जे में लेकर मझगई वन रेंज कार्यालय पहुंचाया.
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