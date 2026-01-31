ETV Bharat / state

नारियल की आड़ में तस्करी का भंडाफोड़, वन विभाग की सतर्कता से लाखों का गांजा बरामद

खूंटी में जब्त गांजा लदा ट्रक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

खूंटी: जिले के कुंजला क्षेत्र में वन विभाग की सतर्कता से नारियल की आड़ में की जा रही गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है. अवैध लकड़ी तस्करी की सूचना पर सड़कों पर वाहनों की जांच के दौरान वन विभाग की गश्ती टीम ने एक संदिग्ध ट्रक को रोका, जिसकी तलाशी में लाखों रुपये मूल्य का गांजा बरामद किया गया है.

ट्रक चालक और खलासी फरार

जांच के दौरान ट्रक के ऊपर बड़ी मात्रा में नारियल लदा पाया गया, जबकि नीचे बोरे में छिपाकर भारी मात्रा में गांजा रखा गया था. आशंका जताई जा रही है कि नारियल लोड कर मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही थी, ताकि किसी को शक न हो. कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक, खलासी सहित एक अन्य व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया.

वनपाल ने खूंटी थाना को दी सूचना

मामले की जानकारी मिलते ही प्रभारी वनपाल प्रवीण कुमार सिंह ने तत्काल खूंटी थाना प्रभारी अशोक सिंह और एनडीपीएस थाना को सूचित किया. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की. बाद में ट्रक को खूंटी एनडीपीएस थाना के हवाले कर दिया गया.

तस्करों की तलाश तेज-थाना प्रभारी