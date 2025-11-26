ETV Bharat / state

रतनपुर में चला वन विभाग का बुलडोजर, पीड़ित परिवारों ने लगाया बिना नोटिस दिए मकान तोड़ने का आरोप

वन विभाग का दावा है कि पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था. लेकिन लोगों ने सरकारी जमीन खाली नहीं की.

Illegal encroachment removed
वन विभाग का बुलडोजर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 7:19 AM IST

4 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: रतनपुर इलाके में वन विभाग की टीम ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया. वन विभाग का आरोप है कि कुछ लोगों ने बाहर से आकर वन विभाग की जमीन पर मकान बना लिए. नोटिस देने के बाद भी लोग वन विभाग की जमीन खाली नहीं कर रहे थे. जिसके बाद वन विभाग के अमले ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अवैध कब्जे को हटा दिया. पीड़ित परिवारों का कहना है कि वो यहां सालों से रह रहे हैं. वन विभाग ने उनको कोई भी नोटिस अतिक्रमण से संबंधित नहीं दिया. वन विभाग का दावा है कि उनके पास दिए गए नोटिस की पावती भी मौजूद है.

वन विभाग की टीम ने हटाया अतिक्रमण

जिन लोगों के मकान वन विभाग ने तोड़े हैं उनका कहना है कि वो अब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं. सालों से वो यहां पर घर बनाकर रह रहे थे. वन विभाग की कार्रवाई पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है. कांग्रेस का आरोप है कि वन विभाग ने मनमाने तरीके से गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए.

वन विभाग का बुलडोजर (ETV Bharat)

हम यहां पर पिछले 3 सालों से रह रहे हैं. इससे पहले हम खड़गंवा में किराए पर रहते थे. परिमन नाम के ग्रामीण ने हमसे कहा कि यहां पर मकान बनाकर रहो तो हमने मकान बना लिया. अब वन विभाग का कहना है कि ये उनकी जमीन है. हमारा कब्जा अवैध है. वन विभाग ने हमारे मकान को तोड़ दिया: सुशीला, पीड़ित महिला

वन विभाग का बुलडोजर (ETV Bharat)

जिस वक्त हमारे मकान तोड़ गए उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था. सभी लोग अपने अपने काम पर गए थे. तीन साल पहले हमने यहां मकान बनाया था. मेरे पिता भी यहां झोपड़ी बनाकर रहते थे. उनके गुजरने के बाद हमलोगों ने यहां मकान बनाया: परिमन बैगा, पीड़ित

वन विभाग का बुलडोजर (ETV Bharat)

जितने भी लोगों के यहां मकान तोड़ गए सभी लोग करीब 3 साल पहले यहां आकर बसे हैं. इससे पहले ये लोग खड़गंवा में रहते थे. जिस जमीन पर इन लोगों ने मकान बनाया है वो जमीन वन विभाग की है: राजभरन, स्थानीय निवासी

वन विभाग का बुलडोजर (ETV Bharat)



पंचायत के द्वारा इन लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई. ये लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं. कोई खड़गंवा का रहने वाला है तो कोई कोडांगी का. अगर यहां के मूल निवासी होते तो हम लोग इनको जरुरी सुविधाएं जरुर मुहैया कराते. ये लोग झूठी बातें बता रहे हैं. कोई कह रहा है कि हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया ये बात गलत है. इनका घर कोडांगी में है. जिस जमीन पर इन लोगों ने कब्जा किया है वो वन विभाग की है. इनको पीएम आवास खड़गंवा में स्वीकृत हुआ है लेकिन यहां भी कब्जा कर मकान बना लिया है: नरेंद्र सिंह, सरपंच, रतनपुर

वन विभाग का बुलडोजर (ETV Bharat)

वन विभाग का दावा

वन परिक्षेत्र अधिकारी शंखमुनि पाण्डे का दावा है कि इन अतिक्रमणकारियों को हमारे द्वारा नोटिस दिया गया लेकिन इन लोगों ने कब्जा नहीं हटाया. वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इनको 27 /7/24 और 27/ 8/24 को 2 बार नोटिस दिया गया. नोटिस देने वाले रेंजर का बाद में तबादला हो गया लेकिन इन लोगों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया. जब ये लोग नहीं हटे तो हमने मकान जमींदोज कर दिया. हमारे पास इन लोगों की पावती भी है. सभी लोग आस पास के ही रहने वाले हैं. सभी लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था.

वन विभाग का बुलडोजर (ETV Bharat)

