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भीषण गर्मी में वाटर होल बने हाथियों के स्विमिंग पूल, प्यास बुझाने के साथ कर रहे मस्ती

हरिद्वार: गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में वन्यजीवों के सामने पानी का संकट गहराने लगता है, लेकिन वन विभाग द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों यानि वाटर होल में जंगली हाथी खूब मस्ती कर रहे हैं. पहले चीला रेंज में जंगली हाथियों का झुंड वाटर होल में मस्ती करता नजर आया और अब पथरी जंगल में हाथी अपनी प्यास बुझाते नजर आए.

पथरी जंगल में तो वन्यकर्मियों के पानी भरते भरते ही जंगली हाथी वाटर होल में पहुंच गए. एक तरफ ट्यूबवेल से पानी छोड़ा जाता रहा, दूसरी तरफ हाथी उसी पानी में मस्ती करते नजर आए. दरअसल, तेज धूप से जंगल में बने प्राकृतिक जल स्रोत जैसे वाटर होल यानी तालाब और छोटी नदियों में पानी सूखने लगता है. ऐसे में हरिद्वार वन विभाग ने समय रहते जंगलों में वन्यजीवों की प्यास बुझाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.

भीषण गर्मी में वाटर होल बने हाथियों के स्विमिंग पूल (ETV Bharat)

विभाग की ओर से हरिद्वार रेंज के अंतर्गत आने वाले पथरी जंगल में चार नए वाटर होल तैयार किए गए हैं, जिनमें पानी भरा गया है. इसके अलावा पहले से बने तीन वाटर होल का जीर्णोद्धार कराकर उनमें भी पानी भरकर मॉनिटरिंग बढ़ा दी, ताकि वन्यजीवों को पानी की तलाश में जंगल से बाहर न भटकना पड़े. अधिकारियों का मानना है कि इन प्रयासों से जंगल के भीतर ही पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित बना रहेगा.