भीषण गर्मी में वाटर होल बने हाथियों के स्विमिंग पूल, प्यास बुझाने के साथ कर रहे मस्ती
जंगलों में बनाए गए वाटर होल से न सिर्फ जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं. बल्कि वहां जमकर मस्ती भी कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 28, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 3:30 PM IST
हरिद्वार: गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में वन्यजीवों के सामने पानी का संकट गहराने लगता है, लेकिन वन विभाग द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों यानि वाटर होल में जंगली हाथी खूब मस्ती कर रहे हैं. पहले चीला रेंज में जंगली हाथियों का झुंड वाटर होल में मस्ती करता नजर आया और अब पथरी जंगल में हाथी अपनी प्यास बुझाते नजर आए.
पथरी जंगल में तो वन्यकर्मियों के पानी भरते भरते ही जंगली हाथी वाटर होल में पहुंच गए. एक तरफ ट्यूबवेल से पानी छोड़ा जाता रहा, दूसरी तरफ हाथी उसी पानी में मस्ती करते नजर आए. दरअसल, तेज धूप से जंगल में बने प्राकृतिक जल स्रोत जैसे वाटर होल यानी तालाब और छोटी नदियों में पानी सूखने लगता है. ऐसे में हरिद्वार वन विभाग ने समय रहते जंगलों में वन्यजीवों की प्यास बुझाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.
विभाग की ओर से हरिद्वार रेंज के अंतर्गत आने वाले पथरी जंगल में चार नए वाटर होल तैयार किए गए हैं, जिनमें पानी भरा गया है. इसके अलावा पहले से बने तीन वाटर होल का जीर्णोद्धार कराकर उनमें भी पानी भरकर मॉनिटरिंग बढ़ा दी, ताकि वन्यजीवों को पानी की तलाश में जंगल से बाहर न भटकना पड़े. अधिकारियों का मानना है कि इन प्रयासों से जंगल के भीतर ही पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित बना रहेगा.
वाटर होल में पानी भरने के बाद हाथी, गुलदार, चीतल, सांभर जैसे वन्यजीव न सिर्फ अपनी प्यास बुझा रहे हैं. वहीं हाथी जैसे विशाल जानवर उन वाटर होल में मस्ती भी कर रहे हैं. अधिकारियों के मुताबित तापमान की मॉनिटरिंग की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर जंगलों में नए वॉटर होल भी बनाए जाएंगे.
टिगरी बीट में लगाई गई सोलर फेंसिंग: वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार रेंज की टिगरी बीट में भी विशेष कदम उठाए गए हैं. यहां करीब चार किलोमीटर लंबी सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिससे वन्यजीव जंगल के बाहर न जा सके और वे जंगल में ही सुरक्षित रह सकें.
रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह के अनुसार फेंसिंग से वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में वन्यजीवों द्वारा खेतों में होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा.
पढ़ें---