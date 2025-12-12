ETV Bharat / state

क्या लैंटाना ने बिगाड़ा जंगल का पारिस्थितिक तंत्र? 40 फीसदी क्षेत्र पर हो गया कब्जा, स्टडी में होगा खुलासा

जंगल में उगा लैंटाना ( ETV Bharat Kota )