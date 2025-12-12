क्या लैंटाना ने बिगाड़ा जंगल का पारिस्थितिक तंत्र? 40 फीसदी क्षेत्र पर हो गया कब्जा, स्टडी में होगा खुलासा
लैंटाना ने भैंसरोडगढ़ के जंगलों में 35 से 40 फीसदी और शेरगढ़ के जंगल में 25 से 30 फीसदी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है.
कोटा: वन्यजीव विभाग कोटा के अधीन आने वाले चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ और बारां जिले की शेरगढ़ सेंचुरी में लैंटाना पौधे पर स्टडी करवाई जा रही है. स्टडी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि लैंटाना से किस तरह जंगल के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है. साथ ही वन्यजीव पर इसके असर का भी खुलासा हो सकेगा.
कोटा के वन्यजीव उपवन संरक्षक अनुराग भटनागर ने बताया कि लैंटाना ने भैंसरोडगढ़ के जंगलों में 35 से 40 फीसदी और शेरगढ़ के जंगल में 25 से 30 फीसदी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है. इसके चलते दोनों जंगलों में वनस्पति को नुकसान हो रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है. यह खराब प्रजाति की वनस्पति जंगल की फूड चेन को नुकसान पहुंचा रही है. इसे कुछ सालों पहले फ्लोरिडा से भारत लाया गया था. यह हमारे जंगलों में पैर पसार रहा है.
उन्होंने बताया कि इसे हटाने के लिए लगातार वन्यजीव विभाग और फॉरेस्ट डिपार्मेंट काम कर रहा है, लेकिन इसका निश्चित आईडिया नहीं है कि यह कितना फैला हुआ है. इसकी रिसर्च के लिए हमने टीम गठित कर दी है. टेंडर के जरिए दिए गए वर्क आर्डर में टीम दोनों जंगलों में 25-25 हजार रुपए में रिसर्च कर रही है. रिसर्च के आधार पर लैंटाना को जंगलों से हटाने की कार्रवाई में मदद मिलेगी. रिसर्च के आधार पर पूरी प्लानिंग भी बनाई जा सकेगी और इसकी वास्तविक वस्तुस्थिति भी सामने आ जाएगी.
स्थानीय प्रजाति के पौधों को नुकसान: वन्यजीव विभाग के एसीएफ प्रेम सिंह सिकरवार का कहना है कि रिसर्च के लिए लगाई गई टीम पता कर रही है कि एक्जेक्टली कितने प्रतिशत एरिया में लैंटाना फैला हुआ है. लैंटाना ने हमारे भारतीय मूल के पौधों के अंकुरण में किस तरह से नुकसान पहुंचाया है. यह भी पता करेंगे कि भारतीय प्रजाति अर्जुन, बहेड़ा व धोक समेत लाखों सालों से हमारे यहां पर अपने आप उग रहे पौधों व पेड़ों को क्या नुकसान हो रहा है. यह भी पता लगाया जाएगा कि इससे ग्रासलैंड को क्या नुकसान हो रहा है और पहले जिन पेड़ों का जंगल में कब्जा था, अब उन पेड़ों का विकास कम क्यों हो रहा है.
वन्यजीव भोजन व शिकार की आ रही समस्या: डीसीएफ भटनागर का कहना है कि 15 साल पहले जंगल में लैंटाना बिल्कुल भी नहीं था. अब यह बहुत जल्दी व तेज गति से फैल गया है. इसके चलते ग्रासलैंड भी नहीं आ रही है. इसके बीज जहां पर गिरते हैं, वहां दूसरी वनस्पति नहीं उग पा रही है. जिसके चलते शाकाहारी वन्यजीव हिरण, चीतल, नील गाय व चिकारा सहित अन्य की फूड चैन प्रभावित हुई है. ये जीव लैंटाना को नहीं खाते हैं. इसके चलते इनकी संख्या में कमी आ रही है. इनका शिकार करने वाले मांसाहारी जानवर तेंदुआ, सियार, हाइना व लोमड़ी सहित अन्य पर भी भोजन का संकट आया है. इससे पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ चुका है. इसीलिए तेंदुआ और सियार भी शहरों की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं.
यह किया जा रहा है स्टडी में:
- दिसंबर से जनवरी तक चलेगी स्टडी.
- फरवरी या मार्च माह में सामने आएगी रिपोर्ट.
- इसमें जांचा जा रहा है कि स्थानीय प्रजाति के पौधों के अंकुरण में किस तरह का नुकसान हुआ?
- लैंटाना के पौधे पर कोई चिड़िया घोंसला बनाती है या नहीं?
- कौन-कौन से पक्षी इस पौधे पर आकर बैठ रहे हैं?
- उन पक्षियों को क्या नुकसान हो रहा है?
- कौनसे वन्यजीव इस पौधे का सेवन कर रहे हैं और उन्हें क्या नुकसान हो रहा है?
- कितने एरिया में पनप चुका है लैंटाना?
- लैंटाना की जड़ें कितनी फैलती हैं, दूसरे पेड़ को क्या नुकसान?