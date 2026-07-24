ETV Bharat / state

देहरादून में संरक्षित कछुआ पालना युवक को पड़ा भारी, हाथों में कस गई हथकड़ी

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रतिबंधित वन्यजीवों को घर में रखने का एक और मामला सामने आया है. जहां मालसी रेंज के कांवली क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर दो इंडियन रूफ्ड टर्टल बरामद किए हैं. मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में 27 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

पूछताछ में युवक ने दावा किया कि उसे कछुओं को घर में रखना अवैध होने की जानकारी नहीं थी और वो इन्हें एक दोस्त से लेकर आया था. वन विभाग अब यह जांच कर रहा है कि कछुए कहां से लाए गए और इन्हें रखने के पीछे सिर्फ शौक था या फिर इनके अवैध कारोबार की भी योजना थी.

दो संरक्षित कछुए बरामद: देहरादून जैसे शहरी क्षेत्र में भी प्रतिबंधित वन्यजीवों को पालने और उनकी तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कुछ समय पहले प्रतिबंधित प्रजाति के तोतों की तस्करी के मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. वहीं, अब एक बार फिर वन विभाग की कार्रवाई में दो संरक्षित कछुए बरामद किए गए हैं.

मामला देहरादून डिवीजन की मालसी रेंज का है. कांवली क्षेत्र में एक घर के भीतर प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए रखे जाने की सूचना वन विभाग को मुखबिर के जरिए मिली थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई की और टीम को संबंधित घर पर भेजा गया। छापेमारी के दौरान टीम को वहां दो इंडियन रूफ्ड टर्टल मिले.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया युवक: वन विभाग की टीम ने दोनों कछुओं को कब्जे में लेकर सुरक्षित रूप से विभागीय कार्यालय पहुंचाया. इसके साथ ही घर में कछुओं को रखने वाले 27 वर्षीय युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

वन विभाग अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि दोनों कछुए युवक तक कैसे पहुंचे? पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो कछुओं को अपने एक दोस्त से लेकर आया था. उसका कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इंडियन रूफ्ड टर्टल को घर में रखना कानूनन अपराध है. हालांकि, वन विभाग इस दावे की भी जांच कर रहा है कि कछुओं को केवल शौक के लिए रखा गया था या फिर आगे इनके बेचने की कोई योजना थी.