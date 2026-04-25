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पूर्व केंद्रीय मंत्री की सूचना पर शेड्यूल-2 पक्षियों की तस्करी का पर्दाफाश, देहरादून में 109 तोते बरामद

देहरादून: कांवली रोड क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को लेकर वन विभाग ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से कैद कर रखे गए 109 तोतों को बरामद किया. यह कार्रवाई विभाग द्वारा चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत की गई, जिसमें हाल ही में मिली एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया.

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उन्हें लगातार इनपुट मिल रहे थे कि शहर के कुछ इलाकों में संरक्षित पक्षियों की अवैध खरीद-फरोख्त हो रही है. इसी बीच वरिष्ठ पर्यावरणविद् और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा दी गई सूचना ने इस मामले को और पुख्ता बना दिया. इसके बाद विभाग ने कांवली रोड क्षेत्र को चिन्हित कर योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की.

पूर्व केंद्रीय मंत्री की सूचना पर शेड्यूल-2 पक्षियों की तस्करी का पर्दाफाश (VIDEO-ETV Bharat)

छापेमारी के दौरान जो दृश्य सामने आया, वह चौंकाने वाला था. बड़ी संख्या में तोते छोटे-छोटे पिंजरों में कैद पाए गए, जिन्हें बेचने के लिए रखा गया था. बरामद किए गए 109 तोतों में शेड्यूल-2 के तहत आने वाली तीन प्रमुख प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें रोज रिंग्ड पैराकीट, अलेक्जेंड्रिन पैराकीट और प्लम हेडेड पैराकीट शामिल है. ये सभी प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित हैं, और इनके शिकार, व्यापार या कैद पर सख्त प्रतिबंध है.

इस ऑपरेशन के दौरान वन विभाग ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये लोग लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय थे और स्थानीय स्तर पर पक्षियों की सप्लाई चेन चला रहे थे. फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और इसके विस्तार का पता लगाया जा सके.

वन विभाग की चेकिंग: वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, यह कार्रवाई विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत शेड्यूल-1 और शेड्यूल-2 के वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी और चेकिंग की जा रही है. विभाग की टीमें शहर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिससे वन्यजीव तस्करी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके.

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की अवैध गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता के लिए भी गंभीर खतरा हैं. तोते जैसे पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनकी तस्करी से प्राकृतिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ऐसे में विभाग का यह अभियान केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है.