पलामू में 200 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट, किसकी जमीन पर हुई है खेती शेयर किया जा रहा जीआर लोकेशन

पलामू में अफीम की खेती नष्ट करते पुलिस जवान. ( फोटो-ईटीवी भारत )