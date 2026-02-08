पलामू में 200 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट, किसकी जमीन पर हुई है खेती शेयर किया जा रहा जीआर लोकेशन

पलामू में 200 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट, किसकी जमीन पर हुई है खेती शेयर किया जा रहा जीआर लोकेशन
पलामू में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है.
पलामूः नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के पहले सप्ताह तक पलामू के इलाके में 200 एकड़ से भी अधिक जमीन पर लगाई गई अफीम की फसल नष्ट की गई है. अफीम की खेती के मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है. पलामू में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है.
वर्ष 2024-25 में पलामू में 674 एकड़ से भी अधिक में लगाई गई अफीम की फसल नष्ट की गई थी. 2025 के अंतिम महीनों में पलामू पुलिस ने कई इलाकों का सर्वे किया था और यह पता किया था कि जिस जमीन पर अफीम की फसल नष्ट की गई थी, उस जमीन पर कहीं फिर से तो अफीम की खेती नहीं हो रही है.
सर्वे के दौरान अफीम की खेती के मिले सबूत
सर्वे के दौरान अफीम की खेती के काफी सबूत पुलिस को मिले हैं. हालांकि तस्करों ने चालाकी दिखाते हुए अफीम की खेती की है. पलामू पुलिस और वन विभाग की टीम अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और खेतों में लगी अफीम की फसल को नष्ट भी कर रही है. प्रतिदिन पुलिस 7 से 8 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की खेती नष्ट कर रही है.
शेयर किया जा रहा जीआर लोकेशन
अफीम की खेती कौन सी जमीन पर हो रही इसका पता लगाया जा रहा है. अफीम की खेती नष्ट करने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम लोकेशन राजस्व विभाग के साथ शेयर कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके की रैयती जमीन किसकी है. पुलिस की जांच में खेती से संबंधित कई खुलासे हुए हैं. कई लोग बटाईदारी में अफीम की खेती कर रहे हैं, जबकि कई लोगों ने किराए पर जमीन ली है. दअरसल, अफीम की खेती करने वाले सुदूरवर्ती इलाके को चुनते हैं, ताकि पुलिस आसानी से वहां नहीं पहुंच सकें.
“पिछले वर्ष 650 एकड़ के करीब अफीम की खेती नष्ट की गई थी. पुलिस ने अभियान चलाकर अफीम की खेती वाली जमीन का सत्यापन किया था. हालांकि इस वर्ष भी कई इलाकों में अफीम की खेती हुई है और पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है. लगातार अफीम की खेती नष्ट की जा रही है. अब तक 160 एकड़ से भी अधिक जमीन में लगाई गई अफीम की खेती नष्ट की गई है. पुलिस और वन विभाग की टीम मामले में एफआईआर दर्ज कर रही है और आगे की जांच भी कर रही है. पुलिस अफीम की खेती वाली जमीन का जीआर स्थानीय अंचल के साथ शेयर कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके थे कि किसकी जमीन पर अफीम की खेती हुई है.” - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू
