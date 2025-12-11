ETV Bharat / state

सांभर झील में औद्योगिक कचरे के केमिकल से मर रही मछलियां! जानिए जांच में क्या आया सामने

सांभर झील में सैकड़ों मछलियों के मरने के मामले में वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग जांच कर रहा है.

सांभर झील में संकट
सांभर झील में संकट (SOURCE : Mahendra Pareek)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 10:52 AM IST

डीडवाना कुचामन : जिले के नावां क्षेत्र से सटी खारे पानी की विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में कुछ ही महीनों बाद फिर संकट है. सांभर साल्ट क्षेत्र में एक साथ सैकड़ों मछलियों की मौत के मामले में जमीनी हकीकत जांचने के लिए वन विभाग सहित अन्य कई टीमें लगाई गई हैं. अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह ने वन विभाग व पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मछलियों की मौत के कारण जाने और बचाव के उपायों की समीक्षा की.

पशु पालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विवेक सिंह ने बताया कि इस बार बारिश के मौसम में बड़ी मात्रा में पानी एकत्रित हुआ है. आसपास के जिलों और पहाड़ी इलाकों से छोटी-छोटी नदियों और नालों के माध्यम से बरसाती पानी सांभर झील में पहुंचा है. झपोक क्षेत्र से ताजा पानी में रहने वाली मछलियां बहकर सांभर झील में आ गई थी, लेकिन अब जैसे-जैसे पानी कम हो रहा है और पानी में खारेपन की मात्रा बढ़ रही है, उससे इस पानी में मछलियों का जिंदा रह पाना मुश्किल हो रहा है.

मछलियों पर मंडराया संकट (ETV Bharat Kuchaman)

डॉक्टर विवेक सिंह ने बताया कि अब तक करीब एक हजार मृत मछलियां झील के किनारे मिल चुकी हैं, जो अधिकांश मीठे पानी की प्रजाति थीं. पहली बार बारिश के दौरान झील में आए मीठे पानी के कारण इनकी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब जैसे-जैसे पानी सूखने लगा है और किसी नमक की क्यारी से पानी झील में आने के कारण नमक की मात्रा बढ़ रही है और मछलियां मर रही हैं. परीक्षण के आधार पर बोटूलिज्म और टॉक्सिन नामक केमिकल की आशंका जताई जा रही है. उनका कहना है कि यह रसायन अक्सर रिफाइनरी जैसे औद्योगिक कचरे से उत्पन्न होता है. इसी के कारण पूर्व में भी सांभर झील में सैकड़ों विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी.

विशेषज्ञों के मुताबिक झील का पानी लगातार घटने के साथ ही पानी में नमक की मात्रा बढ़ेगी, जिससे यह स्थिति और गंभीर हो सकती है और मृत मछलियों और पक्षियों की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में जिला प्रशासन भी अलर्ट है और वन विभाग और प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है. जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के नेतृत्व में वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, नगर पालिका व एसडीआरएफ सहित अन्य अलग-अलग टीमें गठित कर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत रेस्क्यू टीमें मौके पर सक्रिय हैं और झील के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. पानी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. इसके अलावा सांभर झील क्षेत्र की नमक रिफाइनरियों को भी झील क्षेत्र में केमिकल का स्राव नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इसी सांभर झील में इससे पहले वर्ष 2019 में भी एवियन बॉटलिज्म से 30000 से 35000 पक्षियों की मौत हुई थी. बीते साल करीब 2000 पक्षियों की और नवंबर माह में भी 230 से अधिक प्रवासी पक्षियों की एवियन बॉटलिज्म से मौत हुई थी. इसके बाद अब सांभर झील में मछलियों के मरने का बड़ा मामला सामने आया है. यह स्थिति सीधे तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलाव का संकेत है. विशेषज्ञों का मानना है कि झील के पानी में बढ़ते प्रदूषण और संक्रमण से यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इससे न केवल जैव विविधता, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर खतरा मंडरा रहा है.

