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एमसीबी में वन विभाग का एक्शन, नीलगिरी वुड से भरा ट्रक जब्त, बिना ट्रांजिट पास के हो रहा था परिवहन

एमसीबी में वन विभाग ने एक ट्रक को जब्त किया है. इस ट्रक में नीलगिरी लकड़ी का परिवहन हो रहा था.

Transportation of Eucalyptus wood in MCB
एमसीबी में नीलगिरी लकड़ी का परिवहन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 5:56 PM IST

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एमसीबी: वनमंडल मनेंद्रगढ़ के वनपरिक्षेत्र कुंवारपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां के जनकपुर में वन विभाग ने नीलगिरी लकड़ी से लदे एक ट्रक को पकड़ा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाहन के पास लकड़ी परिवहन के लिए आवश्यक ट्रांजिट पास (टीपी) और वन विभाग का सत्यापन दस्तावेज मौजूद नहीं था. ट्रक चालक के पास केवल ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र और खसरा दस्तावेज मिले हैं.

एमपी के सिंगरौली से हो रहा लकड़ी का परिवहन

जब्त ट्रक सिंगरौली से नीलगिरी लकड़ी लोड कर मध्यप्रदेश से होते हुए अमलाई स्थित पेपर मिल की ओर जा रहा था. रास्ते में वन विभाग की टीम ने वाहन को रोककर जांच की, जिसके बाद ट्रक को वन विभाग परिसर लाया गया. परिक्षेत्र सहायक चांटी रामायण प्रसाद शर्मा ने बताया कि ट्रक में नीलगिरी लकड़ी लोड थी. जांच के दौरान पाया गया कि लकड़ी परिवहन के लिए वन विभाग से किसी प्रकार का सत्यापन नहीं कराया गया था.

एमसीबी में लकड़ी तस्करी पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

ड्राइवर द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, वह ग्राम पंचायत सरपंच का प्रमाण पत्र और खसरा दस्तावेज है. नियमानुसार केवल पंचायत प्रमाण पत्र के आधार पर लकड़ी को जिले या राज्य की सीमा से बाहर परिवहन नहीं किया जा सकता-रामायण प्रसाद शर्मा, परिक्षेत्र सहायक, चांटी

ड्राइवर ने क्या कहा ?

ट्रक ड्राइवर प्रदीप चांदपुरिया ने बताया कि लकड़ी सिंगरौली से लोड हुई थी और उसे अमलाई पेपर मिल ले जाया जा रहा था. दस्तावेजों के संबंध में पूछने पर चालक ने बताया कि उसके पास खसरा और ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र है.चालक ने यह भी स्वीकार किया कि वाहन के पास न तो ट्रांजिट पास है और न ही वन विभाग द्वारा सत्यापित कोई दस्तावेज मौजूद है. वाहन मालिक का नाम श्रीकांत मिश्रा बताया गया है.

इस कार्रवाई के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. यदि वाहन के पास वैध टीपी नहीं थी तो सिंगरौली से एमसीबी तक इतनी दूरी तय करते हुए किसी जांच नाके या वन अमले की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी?. वन विभाग की निगरानी व्यवस्था और लकड़ी परिवहन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं. अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला केवल दस्तावेजों की कमी तक सीमित है या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका है.

पकड़े जाने के बाद टीपी जारी होगी या नहीं?

जब वन विभाग अधिकारियों से पूछा गया कि वाहन पकड़े जाने के बाद क्या अब टीपी जारी की जा सकती है, तो परिक्षेत्र सहायक रामायण प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद ही आगे की प्रक्रिया स्पष्ट हो पाएगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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