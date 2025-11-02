ETV Bharat / state

लातेहार में वन विभाग की कार्रवाई, पीटीआर के इलाके से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त

लातेहार में वन विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की गई है.

Illegal Wood Seized In Latehar
लातेहार में वन विभाग के द्वारा जब्त लकड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 6:21 PM IST

3 Min Read
लातेहार: वन विभाग की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पेड़ों की कटाई कर पटरा बनाने वाले लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग की टीम ने रविवार को छापेमारी अभियान चलाकर लाखों रुपये की अवैध लकड़ी जब्त की है. इस कार्रवाई की पुष्टि रेंजर नंदकुमार महतो ने की है. उन्होंने बताया कि वन विभाग का छापेमारी अभियान अभी जारी है.

नवाटोली गांव के दो घरों से अवैध लकड़ी जब्त

दरअसल, वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि पलामू टाइगर रिजर्व के बारेसांड वन क्षेत्र स्थित नवाटोली गांव और उसके आसपास कुछ इलाकों में लकड़ी की अवैध कटाई की जा रही है. सूचना यह भी मिली थी कि गांव के कुछ लोग पेड़ को काटकर पटरा बना रहे हैं. सूचना मिलने के बाद फॉरेस्टर परमजीत तिवारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया. वन विभाग की टीम ने नवाटोली गांव स्थित सूबेदार लकड़ा और सुबोध खाखा के घर में छापेमारी की तो वहां से बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद हुई.

वन विभाग का छापेमारी अभियान जारी

जांच में यह भी पता चला कि गांव के ही भकरू मुंडा द्वारा लकड़ी की चिराई की जा रही थी. हालांकि वन विभाग की टीम के आने से पहले ही भकरू मुंडा फरार हो गया था. वन विभाग की टीम ने दोनों घरों में छापेमारी कर सभी लकड़ी जब्त कर ली है. बरामद लकड़ियों में अधिकांश कीमती ईमारती लकड़ियां हैं. जिसमें सखुआ, शीशम, बीया, सेमल आदि की लकड़ी शामिल है. इधर, वन विभाग को सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि कई अन्य ग्रामीण भी अवैध लकड़ी की तस्करी में लगे हुए हैं. इसी सूचना पर वन विभाग का छापेमारी अभियान जारी है.

लाखों की लकड़ी मिलने की संभावना

इधर, इस संबंध में रेंजर नंदकुमार महतो ने बताया कि वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा लकड़ी की कटाई की जा रही है. जब टीम ने नवाटोली गांव में छापेमारी की तो वहां से अवैध लकड़ी बरामद की गई. विभाग का छापेमारी अभियान जारी है. छापेमारी अभियान पूरा होने के बाद बरामद लकड़ियों की सूची तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि जंगल से लकड़ी काटने वालों के खिलाफ वन विभाग पूरी तरह गंभीर है. किसी भी सूरत में लकड़ी तस्करों को छोड़ नहीं जाएगा.

पीटीआर के इलाके से पत्ता तोड़ना भी है जुर्म

यहां बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके से एक पत्ता तोड़ना भी जुर्म है. पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना ही जानवरों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ जंगल को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था. इसी कारण यह नियम है कि पूरे पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके से ना तो किसी प्रकार की कोई लकड़ी की कटाई हो सकती है और ना ही कोई बाहरी गतिविधियों यहां की जा सकती हैं. हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि लकड़ी तस्कर इस इलाके में सक्रिय रहते हैं. पलामू टाइगर रिजर्व के जंगलों से अवैध रूप से लकड़ी कटाई की सूचना भी अक्सर मिलती रहती है.

