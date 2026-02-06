ETV Bharat / state

‎बूंदी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: दुर्लभ प्रजाति के 13 स्टार टॉर्टोइज बरामद

‎बूंदी उप वन संरक्षक आलोक गुप्ता ने बताया कि संयुक्त कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 13 स्टार टॉर्टोइज बरामद किए, जिन्हें अवैध रूप से घर में पाला जा रहा था. अधिकारियों के अनुसार ये कछुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी के लिए बेहद संवेदनशील और महंगे माने जाते हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इन कछुओं को आगे बेचने अथवा तस्करी के उद्देश्य से रखा गया था. जिसकी जांच की जा रही है.

बूंदी: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर वनमण्डल बूंदी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व तथा WCCB की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खटखड़ क्षेत्र एवं बूंदी शहर के देवपुरा इलाके में स्थित एक निजी मकान पर छापेमारी की. इस दौरान दुर्लभ प्रजाति के स्टार टॉर्टोइज (कछुए) को अवैध रूप से रखे जाने का खुलासा हुआ.‎

‎वन विभाग के एसीएफ सुनील धाभाई ने बताया कि स्टार टॉर्टोइज वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 (Schedule-I) में अधिसूचित प्रजाति है. इस श्रेणी में आने वाले वन्यजीवों को अपने पास रखना, पालना, खरीदना या बेचना गैरकानूनी है. ऐसे अपराधों में कठोर सजा एवं भारी जुर्माने का प्रावधान है. ‎कार्रवाई के दौरान मकान में विशेष कंटेनरों में कछुओं को रखा गया था. सभी कछुओं को सुरक्षित कब्जे में लेकर वन विभाग के संरक्षण में भेजा गया है. चिकित्सकीय परीक्षण के बाद इन्हें उचित पुनर्वास केंद्र में भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है.

पढ़ें: सोशल मीडिया पर बेच रहा था कछुए और तोते, SI के तस्कर बेटे को वन विभाग ने किया गिरफ्तार - Selling of wildlife on social media

‎उप वन संरक्षक आलोक गुप्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार के वन्यजीव को अपने घर में न रखे. यदि किसी के पास अनजाने में या किसी कारणवश कोई वन्यजीव है, तो उसे स्वयं आगे आकर वन विभाग को सुपुर्द कर दें. ऐसा करने पर सहयोग की भावना से विचार किया जाएगा, लेकिन अवैध रूप से रखने की स्थिति में कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वन्यजीवों को घर में रखना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह उनके प्राकृतिक जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी घातक है.