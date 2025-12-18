ETV Bharat / state

बालोद में वन समिति की बैठक, पेड़ कटाई का उठा मुद्दा तो रेंजर ने भी दिया जवाब

जंगल संरक्षण और वन्यजीवों की चिंता पर भी चर्चा: बैठक के दौरान जंगल में पेयजल संकट और वन्यजीव संरक्षण के मुद्दे भी प्रमुख रूप से उठे. सभापति टेमन साहू ने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में वन्य जीव-जंतु निवास करते हैं, जिन्हें गर्मी के मौसम में पानी की भारी समस्या झेलनी पड़ती है. इसीलिए समितियों को वन्यजीवों के लिए तालाबों और जलस्रोतों की व्यवस्था पर प्राथमिकता से काम करना होगा.

वन समिति की बैठक में पेड़ कटाई का उठा मुद्दा, रेंजर ने भी दिया जवाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बालोद: जिले के उद्यान रोपनी वन परिक्षेत्र में वन समिति की बैठक आयोजित की गई. इसमें वन समिति सभापति टेमन साहू ने विभागीय अधिकारियों पर पेड़ों की कटाई को मौन स्वीकृति देने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन विभाग स्तर पर इस दिशा में ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही.

जंगल की लकड़ी रातों रात चोरी हो रही है. इस पर कार्रवाई जरूरी है. वन समितियां केवल पेड़ लगाने या कटाई रोकने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका और वन संसाधनों के संतुलन में भी इनकी भूमिका है. क्षेत्र की कई समितियों ने निर्माण कार्यों और योजनाओं से जुड़ी मांगें रखी हैं, जिन्हें जल्द लागू करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा.- टेमन साहू, वन समिति सभापति

रेंजर ने दिया आश्वासन: रेंजर टेकाम ने कहा कि वन विभाग हर शिकायत को गंभीरता से लेता है. उन्होंने बताया कि यदि किसी भी क्षेत्र में पेड़ कटाई या वन भूमि अतिक्रमण जैसी गतिविधि होती है, तो तुरंत विभागीय टीम मौके पर जाकर जांच करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग और समिति के बीच समन्वय बढ़ाकर ही जंगलों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

मेरे रेंज के कौन से इलाके कटाई हो रही है बताएं मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं. मैं राजस्व एरिया के बारे में नहीं कह सकता उसका जवाब RI, पटवारी, तहसीलदार लोग दे सकते हैं. - टेकाम, रेंजर

विकास के साथ वन संरक्षण जरूरी: बैठक में सभापति साहू ने कहा कि जैसे-जैसे विकास बढ़ रहा है, वैसे-वैसे वनों का संरक्षण और देखभाल भी जरूरी हो गया है. जंगल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं. ये न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार भी हैं. शासन की जो वन आधारित योजनाएं हैं, वे समय पर और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचनी चाहिए.

बैठक में सचिव, वन समिति के सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे. चर्चा के दौरान कई सुझाव मिले, जिनमें ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन, जलसंरक्षण, और वृक्षारोपण अभियान तेज करने पर भी जोर दिया गया.