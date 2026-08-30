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7 जिलों के 19 एनएच प्रोजेक्ट्स पर मंडराया खतरा, सचिव ने लिखी चिट्ठी, जानिए पूरा मामला

राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक कागजी कार्रवाई: इसमें खास तौर पर सबसे ज्यादा परेशानियां सड़कों से जुड़ी योजनाओं में दिखाई देती है. ऐसा इसलिए, क्योंकि सड़कों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए अधिकतर जगहों पर वन क्षेत्र प्रभावित होता है. जिस कारण पेड़ों को बड़ी संख्या में काटने की भी जरूरत पड़ती है. यही वह स्थिति होती है जब पेड़ों को काटने की अनुमति से लेकर भूमि स्थानांतरण तक की प्रक्रिया में योजनाओं के लिए उत्तराखंड सरकार से लेकर भारत सरकार तक कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है.

उत्तराखंड में 70 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के कारण अक्सर तमाम योजनाएं फॉरेस्ट क्षेत्र से जुड़ी होती है. ऐसी स्थिति में वन अधिनियम के तहत इन योजनाओं के लिए फॉरेस्ट एनओसी ली जाती है. लेकिन जंगलों के संरक्षण के लिए बने इस अधिनियम के अंतर्गत एनओसी लेना या योजनाओं के लिए लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करना, इतना आसान नहीं होता. यही कारण है कि कई बार यह योजनाएं फॉरेस्ट क्लीयरेंस के चलते अधर में लटक जाती है.

देहरादून: उत्तराखंड में करोड़ों के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जरूरी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण खतरे में दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें ऐसी कई योजनाएं भी हैं, जो सीधे बॉर्डर इलाकों से ताल्लुक रखती हैं. हालांकि, योजनाओं के महत्व को देखते हुए इन पर जरूरी स्वीकृतियों को पूरा करने के लिए वन विभाग के साथ पत्राचार भी किया जा रहा है. लेकिन वनों से जुड़े कठोर नियमों के कारण फिलहाल इन पर जल्द समाधान निकलने की संभावनाएं कम ही नजर आ रही है. जानिए वह कौन सी योजनाएं हैं जिन पर फॉरेस्ट क्लीयरेंस की औपचारिकताओं ने पेंच फंसा हुआ है.

बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की कीमत: हालांकि, विभिन्न योजनाओं में अनुमति भी मिलती है. लेकिन इस दौरान फॉरेस्ट क्लीयरेंस में इतना ज्यादा समय लग जाता है कि प्रोजेक्ट की कीमत कई गुना बढ़ जाती है. दरअसल, बड़े क्षेत्र में फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर के मामलों की फाइल भले ही उत्तराखंड वन विभाग से बनती हो लेकिन इसकी अनुमति भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के स्तर पर मिलती है. इस प्रक्रिया में काफी समय भी लगता है.

PWD सचिव ने लिखा पत्र: राज्य में सड़कों से जुड़े ऐसे 19 प्रोजेक्ट फिलहाल खतरे में दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि इन परियोजनाओं में आ रही दिक्कत और देरी के कारण खुद लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पत्र लिखकर फॉरेस्ट क्लीयरेंस में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है. इसके लिए बाकायदा प्रमुख सचिव वन को पत्र लिखते हुए इन स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है.

पेड़ों को काटने की अनुमति से लेकर भूमि स्थानांतरण तक की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है. (PHOTO- PWD DEPARTMENT)

दरअसल, यह सभी प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं. ऐसे में इनका ज्यादा महत्व है. बड़ी बात यह है कि इनमें ऐसे भी कई नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, जो उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के करीब है. यानी यह प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है.

इन प्रोजेक्ट के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव को चिट्ठी लिखनी पड़ी चमोली जिले की 3 सड़कें- माणा-माणापास, दूसरी गेल्डुंग-नीतिपास और तीसरी लपथल-दोबला. उत्तरकाशी जिले की दो सड़कें- नीला पानी-मूलिंग ला और त्रिपणी-रंगमंच गाड़ मार्ग. सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ की सबसे ज्यादा 9 सड़कें- मिलम-डुंग, डुंग-टोपीडुंगा, तवाघाट- सोबला राष्ट्रीय राजमार्ग की दो सड़कें (0 से 10 और 10-15), कालापानी-ग्रैफु गाड़, जोलिंगकोंग-विल्शा बेस, जौलजीबी-मुनस्यारी-बैजनाथ मार्ग, काली मंदिर-लिपुलेख मार्ग और पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में उडियारी बैंड से कांदा तक. अल्मोड़ा जिले की कंगारछीना से अल्मोड़ा, नैनीताल जिले का काठगोदाम से रूसी बाईपास, देहरादून जिले में ऋषिकेश बाईपास, बढ़वाला से लखवार बैंड और हरिद्वार जिले में पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग.

इस मामले में लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे से जब ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होंने बताया कि,

वैसे तो तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनमें फॉरेस्ट की औपचारिकताएं पूरी होना बाकी है. लेकिन जो प्रोजेक्ट बड़े और बेहद अहम होते हैं, उनके लिए खास तौर पर हर महीने समीक्षा की जाती है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों से भी बात की जाती है. इसी कड़ी में प्रमुख सचिव वन आर के सुधांशु को पत्र लिखा गया है, ताकि वह अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए इन प्रोजेक्ट्स के महत्व को समझते हुए फॉरेस्ट क्लीयरेंस के काम में तेजी लाने पर निर्देश दे सकें.

-पंकज कुमार पांडे, सचिव, लोक निर्माण विभाग-

खास बात यह है कि कई बार फॉरेस्ट क्लीयरेंस में काफी वक्त लग जाता है और ऐसे में संबंधित प्रोजेक्ट की लागत बेहद ज्यादा बढ़ जाती है. इस तरह किसी भी प्रोजेक्ट में होने वाली देरी न केवल उसे क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को प्रभावित करती है, बल्कि वित्तीय रूप से भी अतिरिक्त बोझ राज्य या भारत सरकार पर डालती है.

कई बार फॉरेस्ट क्लीयरेंस में काफी वक्त लग जाता है जिससे प्रोजेक्ट की लागत बेहद ज्यादा बढ़ जाती है. (PHOTO- PWD DEPARTMENT)

ऐसे कई निर्णय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तरफ से आए हैं जिसमें विभिन्न जरूरी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए शिथिलता बढ़ाए जाने से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसी तरह सामरिक दृष्टिकोण से महत्व रखने वाले प्रोजेक्ट्स में भी भारत सरकार शिथिलता बरतती है. इसी तरह जरूरी है कि प्रदेश के बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसी तरह के प्रयास किए जाएं ताकि योजनाओं पर किसी तरह की कोई दिक्कतें न आए.

-नरेंद्र सेठी, वरिष्ठ पत्रकार-

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