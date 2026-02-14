ETV Bharat / state

बरेली में पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार बोले- यूपी के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

बरेली: भारतीय जनता पार्टी की शहर विधानसभा इकाई की ओर से केंद्रीय बजट 2026-27 पर परिचर्चा डीडी पुरम स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सभागार में हुई. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार शामिल हुए.

मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया केंद्रीय बजट उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देने वाला है. यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करेगा. बजट में कर सुधारों के जरिए मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है.

10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड: मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में की गई हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की गई है. इससे लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलेगी. इसके अलावा व्यापारियों को सस्ते ऋण की सुविधा देने और जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है.

4,000 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर फंड: डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4,000 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर फंड भी प्रस्तावित है. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई. कार्यक्रम का संचालन प्रितेश पांडे ने किया.