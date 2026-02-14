बरेली में पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार बोले- यूपी के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
बरेली में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार मौजूद रहे.
Published : February 14, 2026 at 6:19 PM IST
बरेली: भारतीय जनता पार्टी की शहर विधानसभा इकाई की ओर से केंद्रीय बजट 2026-27 पर परिचर्चा डीडी पुरम स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सभागार में हुई. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार शामिल हुए.
मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया केंद्रीय बजट उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देने वाला है. यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करेगा. बजट में कर सुधारों के जरिए मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है.
10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड: मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में की गई हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की गई है. इससे लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलेगी. इसके अलावा व्यापारियों को सस्ते ऋण की सुविधा देने और जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है.
4,000 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर फंड: डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4,000 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर फंड भी प्रस्तावित है. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई. कार्यक्रम का संचालन प्रितेश पांडे ने किया.
बजट में विकास और रोजगार पर जोर: इस अवसर पर सांसद छत्रपाल गंगवार, अनिल कुमार एडवोकेट, मनीष अग्रवाल, संयोजक विष्णु अग्रवाल, बंटी ठाकुर, रेखा श्रीवास्तव, पवन अरोड़ा, रोहित जिंदल, रामकृष्ण शुक्ला, अनिल अग्रवाल, दीपक द्विवेदी, शोभित सक्सैना, विशाल मल्होत्रा, सुदेश अग्रवाल, सुरेंद्र रस्तोगी, परमजीत सिंह, सुनील खत्री समेत महानगर पदाधिकारी मौजूद रहे.
कार्यक्रम में वक्ताओं ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए इसे उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम करार दिया.
