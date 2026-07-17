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हिमाचल के 16,998 स्कूलों में 11 लाख पौधे लगाने का मिशन, 'एक पेड़ मां के नाम-3.0' से बच्चों के हाथों सजेंगे जंगल

हिमाचल के 16,998 स्कूलों में 11 लाख पौधे लगाने का अभियान ( ETV Bharat )