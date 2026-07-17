हिमाचल के 16,998 स्कूलों में 11 लाख पौधे लगाने का मिशन, 'एक पेड़ मां के नाम-3.0' से बच्चों के हाथों सजेंगे जंगल
हिमाचल का हर स्कूल बनेगा पर्यावरण संरक्षण का केंद्र. वन और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे अभियान की निगरानी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 7:43 AM IST
शिमला: बदलते मौसम, घटते हरित क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश अब हरियाली बचाने की सबसे बड़ी मुहिम को मिशन मोड में आगे बढ़ाने जा रहा है. इस बार नई पीढ़ी के मन में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का बीज बोने की तैयारी है. प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूल जल्द ही छोटे-छोटे हरित केंद्रों में बदलते नजर आएंगे, जहां हर पौधा मां, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का प्रतीक बनेगा. यही वजह है कि सरकार ने 'एक पेड़ मां के नाम-3.0' अभियान को इस बार व्यापक जनभागीदारी और सख्त निगरानी के साथ मिशन मोड में लागू करने का फैसला लिया है.
एक पेड़ मां के नाम-3.0 अभियान
प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से 'एक पेड़ मां के नाम-3.0' अभियान के तहत प्रदेश के 16,998 सरकारी विद्यालयों में करीब 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे. विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से शुरू हुआ यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा. अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे, जबकि हर जिले में समन्वय एवं निगरानी समितियां गठित कर नियमित समीक्षा की जाएगी.
निगरानी कमेटी होगी गठित
शिमला वन विभाग मुख्यालय टालैंड, शिमला से आयोजित राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) संजय सूद ने सभी सीसीएफ, सीएफ और डीएफओ को निर्देश दिए कि वे शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करें. उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों तक पौधे समय पर पहुंचाए जाएं, ताकि पौधारोपण में किसी प्रकार की देरी न हो.
हिमाचल लिखेगा हरियाली का नया अध्याय
समग्र शिक्षा निदेशक (आईएफएस) राजेश शर्मा ने कहा कि, "यह अभियान छात्रों में पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सतत विकास की भावना विकसित करने का व्यापक प्रयास है. जिला अधिकारियों को स्कूलों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन स्कूलों में पौधारोपण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां आवश्यकता के अनुसार वन भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा. छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वन मित्रों (Van Mitras) की सेवाएं भी ली जाएंगी."
समग्र शिक्षा निदेशक ने कहा कि, अभियान के प्रभावी संचालन के लिए हर जिले में वन अरण्यपाल (सीएफ) की अध्यक्षता में समन्वय एवं निगरानी समिति गठित होगी. इसमें शिक्षा विभाग के उपनिदेशक (उच्च, प्रारंभिक एवं क्वालिटी कंट्रोल) तथा वन विभाग के तीन डीएफओ सदस्य होंगे, जो अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा और दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेंगे.
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