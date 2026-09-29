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फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट कर जुटाए एविडेंस; साल 2024 में हुई थी फैजुल्लाह की मौत, जानिये क्या है पूरा मामला?

घटना स्थल पर मौजूद फॉरेंसिक टीम ( Photo credit: मीडिया सेल )

महराजगंज : घुघली थाना क्षेत्र में दो साल पुराने पौहरिया निवासी फैजुल्लाह की संदिग्ध मौत के मामले में एक बार फिर जांच शुरू हो गई है. मंगलवार को फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल का रिक्रिएशन कराया गया है. टीम को पौहरिया स्थित रेलवे ट्रैक पर भेजा गया और डमी के जरिए पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन कराया गया.