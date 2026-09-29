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फॉरेंसिक टीम ने सीन रिक्रिएट कर जुटाए एविडेंस; साल 2024 में हुई थी फैजुल्लाह की मौत, जानिये क्या है पूरा मामला?

एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि फैजुल्लाह प्रकरण में पुलिस निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है.

घटना स्थल पर मौजूद फॉरेंसिक टीम
घटना स्थल पर मौजूद फॉरेंसिक टीम (Photo credit: मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 11:24 PM IST

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महराजगंज : घुघली थाना क्षेत्र में दो साल पुराने पौहरिया निवासी फैजुल्लाह की संदिग्ध मौत के मामले में एक बार फिर जांच शुरू हो गई है. मंगलवार को फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल का रिक्रिएशन कराया गया है. टीम को पौहरिया स्थित रेलवे ट्रैक पर भेजा गया और डमी के जरिए पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन कराया गया.

एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि फैजुल्लाह प्रकरण में पुलिस निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल का रिक्रिएशन कराया गया है. सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों को जांच में शामिल कर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2024 को फैजुल्लाह रेलवे ट्रैक किनारे गंभीर हालत में मिले थे और 13 अक्टूबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. परिजनों ने चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 11 अक्टूबर 2024 को फैजुल्लाह के घायल अवस्था में मिलने के बाद उनके परिजनों ने प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना घुघली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसके बाद विवेचना प्रारम्भ की गई थी.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज, एम्बुलेंस इवेंट रजिस्टर, सीएचसी अभिलेख, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा संबंधित गवाहों के बयान सहित उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया था. साक्ष्यों के आधार पर नामजद व्यक्ति के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न पाए जाने पर विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई थी.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रकरण में मृतक के परिजनों की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में आपत्ति व्यक्त किए जाने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुनः चिकित्सकीय समीक्षा के लिए स्टेट मेडिकोलीगल सेल, लखनऊ को प्रकरण भेजा गया था.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, स्टेट मेडिकोलीगल सेल से प्राप्त रिपोर्ट में चोटों को ट्रेन से रन-ओवर इंजरी से संबंधित बताया गया तथा मृत्यु के तरीके के संबंध में दुर्घटनात्मक/आत्मघाती पहलू की पुष्टि के लिये क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम की ओर से क्राइम सीन के परीक्षण की आवश्यकता व्यक्त की गई थी.

विधि विज्ञान प्रयोगशाला से घटनास्थल के वैज्ञानिक परीक्षण एवं घटना के रिक्रिएशन/रिकन्स्ट्रक्शन के संबंध में पत्राचार किया गया. पुलिस मुख्यालय तकनीकी सेवाएं, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपदीय फील्ड यूनिट टीम की उपस्थिति में रिक्रिएशन/रिकन्स्ट्रक्शन की प्रक्रिया की गई. इसके बाद वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण की विवेचना गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार निस्तारित की जाएगी.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पुलिस की ओर से इस प्रकरण में उपलब्ध सभी तथ्यों एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : साबरमती एक्सप्रेस हादसा; फॉरेंसिक टीम ने ट्रैक का निरीक्षण किया निरीक्षण, रिक्रिएट किया सीन

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