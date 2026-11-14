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शिवा शर्मा हत्याकांड; आरोपी श्रद्धा के फ्लैट पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, सीन रीक्रिएट कराया

शिवा शर्मा हत्याकांड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच में पुलिस अब फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर घटना की कड़ी जोड़ने में जुटी है. इसी सिलसिले में आठ सदस्यीय फॉरेंसिक टीम श्रद्धा दुबे के फ्लैट पर पहुंची. टीम ने यहां केस से जुड़े अहम सबूत जुटाए. साथ ही घटना के समय क्या हुआ था, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए सीन रीक्रिएशन भी कराया गया.

फॉरेंसिक जांच और सीन रीक्रिएशन की रिपोर्ट करीब एक सप्ताह बाद मिलने की उम्मीद है. वहीं, दूसरी ओर कोर्ट ने मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है.