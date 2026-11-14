शिवा शर्मा हत्याकांड; आरोपी श्रद्धा के फ्लैट पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, सीन रीक्रिएट कराया
पुलिस पहले से जुटाए साक्ष्यों और फॉरेंसिक जांच के नतीजों को मिलाकर घटना की कड़ी समझने की कोशिश करेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:35 AM IST
लखनऊ: कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच में पुलिस अब फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर घटना की कड़ी जोड़ने में जुटी है. इसी सिलसिले में आठ सदस्यीय फॉरेंसिक टीम श्रद्धा दुबे के फ्लैट पर पहुंची. टीम ने यहां केस से जुड़े अहम सबूत जुटाए. साथ ही घटना के समय क्या हुआ था, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए सीन रीक्रिएशन भी कराया गया.
फॉरेंसिक जांच और सीन रीक्रिएशन की रिपोर्ट करीब एक सप्ताह बाद मिलने की उम्मीद है. वहीं, दूसरी ओर कोर्ट ने मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है.
ऐसे में श्रद्धा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. पुलिस की जांच अब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी टिकी है. रिपोर्ट मिलने के बाद जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है.
श्रद्धा के फ्लैट पर पहुंची फॉरेंसिक टीम: शिवा शर्मा हत्याकांड में घटनास्थल और उससे जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम श्रद्धा दुबे के फ्लैट पर पहुंची.
टीम ने यहां केस के संदर्भ में एविडेंस कलेक्शन किया. जांच के दौरान घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने पर ध्यान दिया गया, ताकि पुलिस को यह समझने में मदद मिल सके कि घटना किन परिस्थितियों में हुई थी.
फॉरेंसिक जांच में जुटाए गए साक्ष्य इस मामले में अहम माने जा रहे हैं. पुलिस इन सबूतों के जरिए घटना की परिस्थितियों और आरोपों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है.
घटना का सीन रीक्रिएशन कराया: फॉरेंसिक टीम ने श्रद्धा दुबे के फ्लैट पर घटना का सीन रीक्रिएशन भी कराया. इसका मकसद घटना के समय की परिस्थितियों को समझना और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से उनका मिलान करना है. सीन रीक्रिएशन के दौरान घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश की गई.
एक सप्ताह बाद मिलेगी रिपोर्ट: फॉरेंसिक जांच और सीन रीक्रिएशन की रिपोर्ट करीब एक सप्ताह बाद मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जुटाए गए साक्ष्यों का विश्लेषण करेगी. इसके बाद जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले में पहले से जुटाए गए साक्ष्यों और फॉरेंसिक जांच के नतीजों को मिलाकर घटना की पूरी कड़ी समझने की कोशिश करेगी.
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