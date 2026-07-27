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रुद्रपुर गैंगरेप मामला: ग्राउंड जीरो पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, जुटाए जा रहे साक्ष्य, आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापे

रुद्रपुर: युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और पीड़िता द्वारा बताए गए स्थान की डायरेक्टिंग कराकर अहम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और संदिग्ध आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं.

रुद्रपुर गैंगरेप मामले की जांच: शहर में एक युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच जोर शोर से चल रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन शनिवार पूरी रात सक्रिय रहा और कई पुलिस टीमों ने युवती की तलाश के साथ-साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी. अब पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ वैज्ञानिक तरीके से जांच में जुटी हुई है. पीड़िता द्वारा बताए गए घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और उसकी निशानदेही पर डायरेक्टिंग कराकर घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया गया. मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं.

रुद्रपुर गैंगरेप मामले में जुटाए गए फॉरेंसिक इविडेंस (Etv Bharat)

तीन बाइक सवारों पर है गैंगरेप का आरोप: जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती का तीन बाइक सवार युवकों ने कथित रूप से अपहरण कर लिया है. सूचना मिलते ही पुलिस के कई दस्ते तत्काल सक्रिय हो गए और संभावित स्थानों पर युवती की तलाश शुरू कर दी गई. कुछ समय बाद युवती पुलिस को मिल गई, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. युवती ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.