रुद्रपुर गैंगरेप मामला: ग्राउंड जीरो पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, जुटाए जा रहे साक्ष्य, आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापे
रुद्रपुर की युवती ने शनिवार रात पुलिस को उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की सूचना दी थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 27, 2026 at 9:29 AM IST
रुद्रपुर: युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और पीड़िता द्वारा बताए गए स्थान की डायरेक्टिंग कराकर अहम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और संदिग्ध आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं.
रुद्रपुर गैंगरेप मामले की जांच: शहर में एक युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जांच जोर शोर से चल रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन शनिवार पूरी रात सक्रिय रहा और कई पुलिस टीमों ने युवती की तलाश के साथ-साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी. अब पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ वैज्ञानिक तरीके से जांच में जुटी हुई है. पीड़िता द्वारा बताए गए घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और उसकी निशानदेही पर डायरेक्टिंग कराकर घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया गया. मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं.
तीन बाइक सवारों पर है गैंगरेप का आरोप: जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती का तीन बाइक सवार युवकों ने कथित रूप से अपहरण कर लिया है. सूचना मिलते ही पुलिस के कई दस्ते तत्काल सक्रिय हो गए और संभावित स्थानों पर युवती की तलाश शुरू कर दी गई. कुछ समय बाद युवती पुलिस को मिल गई, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. युवती ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
फॉरेंसिक जांच भी शुरू: मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी (सीओ) विभव सैनी, कोतवाल प्रकाश सिंह दानू, रम्पुरा चौकी प्रभारी दीपक कौशिक, दिनेशपुर थाना प्रभारी पंकज कुमार तथा बाजार चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार अपनी-अपनी पुलिस टीमों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके का बारीकी से निरीक्षण किया. पीड़िता द्वारा बताए गए स्थान की डायरेक्टिंग कराई गई ताकि घटनाक्रम की पुष्टि की जा सके और घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की जांच हो सके. टीम ने मौके से विभिन्न प्रकार के भौतिक साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं तथा मेडिकल परीक्षण सहित अन्य कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही हैं. इसके अलावा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और अन्य डिजिटल माध्यमों की भी जांच की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि इन साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध आरोपियों की पहचान जल्द हो जाएगी.
एसपी सिटी रुद्रपुर ने बताया कि-
सूचना मिलते ही बलात्कार सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विशेष पुलिस टीम गठित कर दी गई थी. पीड़िता द्वारा बताए गए घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के साथ किया गया है. उसकी निशानदेही पर डायरेक्टिंग भी कराई गई है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर तीनों संदिग्ध आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.
-उत्तम सिंह नेगी, एसपी सिटी-
पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा करने का दावा किया: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है. किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. वैज्ञानिक साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
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