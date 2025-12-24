ETV Bharat / state

अंग्रेजों के जमाने की 161 साल पुरानी फॉरेंसिक लैब एक बार फिर चर्चा में, चकनाचूर दांतों से पल्प निकाल कर DNA जांच की

आगरा की 161 साल पुरानी फॉरेंसिक लैब में मथुरा एक्सप्रेस वे हादसे में मारे गये 11 लोगों की डीएनए जांच से पहचान की गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा विवि विज्ञान प्रयोगशाला ने किया कमाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 3:53 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 4:09 PM IST

आगरा: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मथुरा जिले के बल्देव में हुए भीषण हादसे में मरने वाले 11 लोगों की डीएनए जांच से पहचान अब तक हो चुकी है. आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की टीम ने मृतकों के हाथ लगाते ही चूरचूर हो रहे दांतों से पल्प निकाल कर जांच की है. अभी चार मृतकों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है. इससे ही एक बार फिर आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला और उसके वैज्ञानिक चर्चा में हैं.

वैज्ञानिकों की मेहनत और जांच रिपोर्ट जितनी चर्चा हो रही है. उतना ही दिलचस्प इस 161 साल पुरानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला का इतिहास है. ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में आइए, अंग्रेजों के जमाने की जहर की कोठी के नाम से मशहूर लैब के देश की चर्चित विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनने का पूरा सफर जानते हैं.

जानकारी देते लैब के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार (Video Credit: ETV Bharat)

यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ था हादसा: 16 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा जिले के बल्देव में हुए भीषण हादसे का नाम जुबान पर आते ही शरीर में सिहरन दौड उठती है. हादसे के वीडियो और फोटोज हर किसी की रूह कंपा देते हैं. इस हादसे के आग में 15 जिंदगी खाक हो गई. जिनकी पहचान करने का बेहद मुश्किल काम था. क्योंकि, मृतकों की डीएनए जांच के लिए दांत ही थे, जो हाथ में लेने से टूट रहे थे.

डीएनए जांच में 160 घंटे लगे: आगरा विवि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इस बेहद टफ टॉस्क पर काम शुरू किया. वैज्ञानिकों की टीम ने 160 से अधिक घंटे में मृतकों के डीएनए जांच के लिए लाए गए दांत से जांच की. जिससे अब तक 11 मृतकों की पहचान हो चुकी है. दो और लोगों की जांच रिपोर्ट जल्द जाएगी. इसके साथ ही दो मृतकों की जांच लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से की जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा में 161 साल पुरानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला. (Photo Credit: ETV Bharat)

छूने से टूट रहे थे दांत, बेहद कठिन काम था: आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार बताते हैं कि डीएनए की जांच के लिए खून, बाल, नाखून, हड्डी और दांत का सैंपल लिया जाता है. मथुरा के बलदेव हादसे में आग से मृतकों की हड्डी और दांत भी चूर-चूर हो रहे थे. जिससे डीएनए जांच के लिए सैंपल लेना भी मुश्किल था.

वैज्ञानिकों ने चार चरण में जांच की: आगरा फॉरेंसिक लैब के शशि शेखर पांडेय, गाजियाबाद फोरेंसिक लैब की उप निदेशक अनीता पुंढीर, लखनऊ फोरेंसिक लैब की उप निदेशक प्रगति सिंह और विज्ञानी अधिकारी पवन कुमार की टीम ने डीएनए सैंपल की जांच की. इस दौरान वैज्ञानिक अपना खाना-पीना भूलकर जांच में लगे रहे. वैज्ञानिकों ने चार चरण में जांच की. जिसके 160 घंटे की मेहनत का रिजल्ट रविवार आधी रात से मिलना शुरू हुआ. जिससे वैज्ञानिकों के चेहरों पर उत्साह दिखा.

Photo Credit: ETV Bharat
16 दिसंबर 2025 को हुआ था हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)

डीएनए जांच में लगी इन वैज्ञानिक की टीम: आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक आगरा फोरेंसिक लैब अशोक कुमार ने बताया कि हादसे में मरने वालों के डीएनए की जांच में आगरा फॉरेंसिक लैब के शशि शेखर पांडेय, गाजियाबाद फोरेंसिक लैब की उप निदेशक अनीता पुंढीर, लखनऊ फोरेंसिक लैब की उप निदेशक प्रगति सिंह और विज्ञानी अधिकारी पवन कुमार, दो विज्ञानी सहायक समेत 10 लोग टीम में शामिल रही. जो अभी दो मृतकों की डीएनए जांच में लगी है.

यूपी की A श्रेणी की आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला: आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक आगरा फोरेंसिक लैब अशोक कुमार ने बताया कि आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला यूपी की ए श्रेणी की लैब है. जहां पर अभी वैज्ञानिकों की कमी है. जिसकी वजह से डीएनए समेत अन्य फॉरेंसिक जांच विंग में पेंडेसी अधिक हो गई है.

Photo Credit: ETV Bharat
DNA जांच से 11 मृतकों की पहचान हुई. (Photo Credit: ETV Bharat)

वैज्ञानिकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी: सरकार की ओर से वैज्ञानिकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही हैं. उप्र लोक सेवा आयोग की ओर से वैज्ञानिकों की भर्ती की जा रही है. जिससे जल्द ही नए वैज्ञानिक मिलेंगे तो काम और तेजी से होगा. इसके साथ ही आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भवन भी ए श्रेणी में बनाया जाना है. जिसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है.

यूपी में डीएनए जांच की सात लैब: यूपी में पहले डीएनए जांच की सिर्फ लखनऊ में लैब थी. जिससे प्रदेश में डीएनए की जांच की पेंडेसी अधिक हो रही थी. इसके बाद यूपी की दूसरे फोरेंसिक लैब में डीएनए लैब की शुरू की गईं. अभी की बात करें तो अब यूपी में आठ डीएनए जांच लैब हैं. जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
हादसे के बाद डीएनए जांच के लिए सैंपल लेना भी मुश्किल था. (Photo Credit: ETV Bharat)

अंग्रेजी हुकूमत में बनी थी लैब: अंग्रेजी हुकूमत के समय सन 1864 में आगरा में सर्किट हाउस के पास पुलिस की एक लैब बनी थीं. जहां पर संदिग्ध मौत और विषाक्त पदार्थ खिलाकर हत्या की जांच पुलिस करती थी. तब पुलिस की इस लैब का परिसर 18.08 एकड़ जमीन पर फैला था.

161 साल पुरानी लैब में होती है जांच: अंग्रेजों ने सन 1937 में इसका विस्तार करके नए रूप में बनाया. तब पूरे यूपी से लोगों की संदिग्ध मौत, हत्या की आंशका और अन्य जाचें यहां पर होती थीं. ये 161 साल पुरानी लैब हैं. यहां पर अब लैब के पुराने भवन नहीं हैं. कुछ हिस्से में मेट्रो का काम चल रहा है, जिससे इसका परिसर भी कुछ सिमट गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
लैब की टीम ने डीएनए सैंपल की जांच की. (Photo Credit: ETV Bharat)

जहर की कोठी से बनी विधि विज्ञान प्रयोगशाला: आगरा की विवि विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार बताते हैं कि अंग्रेजों के समय पर पुलिस ने यहां पर अपनी लैब बनाई थी. जो तब यूपी की एकमात्र लैब थी. जिसमें संदिग्ध मौत, जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या और दस्तावेजों की जांच होती थी. बिसरा से जांच होने की वजह से इस लैब की बिल्डिंग का नाम जहर की कोठी पड गया. आजादी के बाद सन 1978 में इस लैब को नया नाम विधि विज्ञान प्रयोगशाला किया गया. यहां पर तब अत्याधुनिक तकनीक से जांचें शुरू हुईं.

आगरा फॉरेंसिक लैब में विंग: विस्फोटक, बैलेस्टिक, बॉयोलॉजी, सीरोलॉजी, टॉक्सीकोलॉजी, केमेस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर फॉरेंसिक, प्रलेख अनुभाग, क्राइम सीन मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंट अनुभाग, डीएनए लैब है.

इन विंग की उम्मीद:

  • साउंड या एकॉस्टिक विंग
  • लाई एंड डिटेक्टर विंग
  • नारको टेस्ट विंग

इन चर्चित केस की जांच यहां पर हुई:

  • यूपी विधानसभा विस्फोटक: 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मिले विस्फोटक पेंटा एरिथ्रेटाल टेट्रा नाइट्रेट (पीईटीएन) की जांच आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला हुई थी. लैब के विस्फोटक विंग ने पीईटीएन की जांच की थी.
  • नोएडा का निठारी कांड: आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने जांच की थी. जिससे ये खुलासा हुआ था कि सुरेंद्र कोली बच्चों का मांस खाता है.
  • नोएडा का भट्टा पारसौल कांड: यूपी की सियासत में भूचाल मचाने वाली घटना नोएडा का भट्टा पारसौल कांड की फोरेंसिक जांच आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला हुई थी.
  • नेहा शर्मा हत्याकांड: आगरा के दयालबाग डीम्ड यूनिवसिर्टी की रिसर्च स्कॉलर नेहा हत्याकांड की जांच भी विवि विज्ञान प्रयोगशाला में हुई थी.
  • पुरखरायां रेल हादसा: कानपुर में ट्रेन पलटने की जांच भी आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने की थी. आगरा से वैज्ञानिकों की टीम जांच के लिए गई थी.
  • मेरठ का विक्टोरिया पार्क अग्निकांड: आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने जांच की थी. वैज्ञानिकों की जांच रिपोर्ट से घटना के समय पाण्डाल का तापमान कितना था, ये बताया था.

