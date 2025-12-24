ETV Bharat / state

अंग्रेजों के जमाने की 161 साल पुरानी फॉरेंसिक लैब एक बार फिर चर्चा में, चकनाचूर दांतों से पल्प निकाल कर DNA जांच की

आगरा: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मथुरा जिले के बल्देव में हुए भीषण हादसे में मरने वाले 11 लोगों की डीएनए जांच से पहचान अब तक हो चुकी है. आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की टीम ने मृतकों के हाथ लगाते ही चूरचूर हो रहे दांतों से पल्प निकाल कर जांच की है. अभी चार मृतकों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है. इससे ही एक बार फिर आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला और उसके वैज्ञानिक चर्चा में हैं.

वैज्ञानिकों की मेहनत और जांच रिपोर्ट जितनी चर्चा हो रही है. उतना ही दिलचस्प इस 161 साल पुरानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला का इतिहास है. ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में आइए, अंग्रेजों के जमाने की जहर की कोठी के नाम से मशहूर लैब के देश की चर्चित विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनने का पूरा सफर जानते हैं.

यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ था हादसा: 16 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा जिले के बल्देव में हुए भीषण हादसे का नाम जुबान पर आते ही शरीर में सिहरन दौड उठती है. हादसे के वीडियो और फोटोज हर किसी की रूह कंपा देते हैं. इस हादसे के आग में 15 जिंदगी खाक हो गई. जिनकी पहचान करने का बेहद मुश्किल काम था. क्योंकि, मृतकों की डीएनए जांच के लिए दांत ही थे, जो हाथ में लेने से टूट रहे थे.

डीएनए जांच में 160 घंटे लगे: आगरा विवि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इस बेहद टफ टॉस्क पर काम शुरू किया. वैज्ञानिकों की टीम ने 160 से अधिक घंटे में मृतकों के डीएनए जांच के लिए लाए गए दांत से जांच की. जिससे अब तक 11 मृतकों की पहचान हो चुकी है. दो और लोगों की जांच रिपोर्ट जल्द जाएगी. इसके साथ ही दो मृतकों की जांच लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से की जाएगी.

छूने से टूट रहे थे दांत, बेहद कठिन काम था: आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार बताते हैं कि डीएनए की जांच के लिए खून, बाल, नाखून, हड्डी और दांत का सैंपल लिया जाता है. मथुरा के बलदेव हादसे में आग से मृतकों की हड्डी और दांत भी चूर-चूर हो रहे थे. जिससे डीएनए जांच के लिए सैंपल लेना भी मुश्किल था.

वैज्ञानिकों ने चार चरण में जांच की: आगरा फॉरेंसिक लैब के शशि शेखर पांडेय, गाजियाबाद फोरेंसिक लैब की उप निदेशक अनीता पुंढीर, लखनऊ फोरेंसिक लैब की उप निदेशक प्रगति सिंह और विज्ञानी अधिकारी पवन कुमार की टीम ने डीएनए सैंपल की जांच की. इस दौरान वैज्ञानिक अपना खाना-पीना भूलकर जांच में लगे रहे. वैज्ञानिकों ने चार चरण में जांच की. जिसके 160 घंटे की मेहनत का रिजल्ट रविवार आधी रात से मिलना शुरू हुआ. जिससे वैज्ञानिकों के चेहरों पर उत्साह दिखा.

डीएनए जांच में लगी इन वैज्ञानिक की टीम: आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संयुक्त निदेशक आगरा फोरेंसिक लैब अशोक कुमार ने बताया कि हादसे में मरने वालों के डीएनए की जांच में आगरा फॉरेंसिक लैब के शशि शेखर पांडेय, गाजियाबाद फोरेंसिक लैब की उप निदेशक अनीता पुंढीर, लखनऊ फोरेंसिक लैब की उप निदेशक प्रगति सिंह और विज्ञानी अधिकारी पवन कुमार, दो विज्ञानी सहायक समेत 10 लोग टीम में शामिल रही. जो अभी दो मृतकों की डीएनए जांच में लगी है.