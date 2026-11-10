मथुरा: गिरिराज जी की नगरी में धूम-धाम से हुई गोवर्धन पूजा, दुनियाभर के श्रद्धालु हुए शामिल
देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 8:45 PM IST
मथुरा : गिरिराज जी की नगरी में सोमवार को विधि-विधान से गोवर्धन पूजा की गई. इस दौरान देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया. इस भक्तिमय माहौल में जयकारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा.
दरअसल, गिरिराज जी की नगरी में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, जहां देश और विदेश से आए भक्तगण अपने हाथों से अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं और गिरिराज पर्वत को भोग लगाते हैं. 56 प्रकार के इन व्यंजनों को छप्पन भोग और अन्नकूट के नाम से जाना जाता है.
सोमवार को श्रद्धालुओं का एक समूह दानघाटी मंदिर से एकजुट होकर मानसी गंगा स्थित मुखारविंद मंदिर के लिए रवाना हुआ, जहां पूरे विधि-विधान के साथ गिरिराज महाराज को भोग अर्पित किया गया.
विदेश से आए श्रद्धालु
गोवर्धन पूजा का पर्व मनाने के लिए देशभर के अलावा विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और नंगे पैर 21 किलोमीटर की परिक्रमा भी की. वहीं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग भी अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, फिलीपींस, जर्मनी, स्पेन और चीन से आकर शामिल हुए और पूजा-पाठ करके ठाकुर जी को भोग लगाया.
गौड़ीय संप्रदाय के महंत ने बताया कि यहां गोवर्धन पूजा की परंपरा 1954 से लगातार चली आ रही है. इसमें दुनियाभर के लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं. उन्होंने बताया कि लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण के पिता नंद महाराज ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका निर्वहन आज भी उसी श्रद्धा भाव से किया जा रहा है.
इस अवसर पर भक्तगण स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए विशेष भोग तैयार करते हैं, जिसे अर्पित करने के बाद सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है.
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