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मथुरा: गिरिराज जी की नगरी में धूम-धाम से हुई गोवर्धन पूजा, दुनियाभर के श्रद्धालु हुए शामिल

गिरिराज जी की नगरी में धूम-धाम से हुई गोवर्धन पूजा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : गिरिराज जी की नगरी में सोमवार को विधि-विधान से गोवर्धन पूजा की गई. इस दौरान देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया. इस भक्तिमय माहौल में जयकारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा.

धूम-धाम से हुई गोवर्धन पूजा (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, गिरिराज जी की नगरी में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, जहां देश और विदेश से आए भक्तगण अपने हाथों से अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं और गिरिराज पर्वत को भोग लगाते हैं. 56 प्रकार के इन व्यंजनों को छप्पन भोग और अन्नकूट के नाम से जाना जाता है.