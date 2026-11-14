विदेशी महिला को हुआ ऑनलाइन प्यार, शादी के लिए राजस्थान पहुंची, तो युवक ने इस बड़ी वजह से किया इनकार
ऑनलाइन प्यार होने के बाद युवक और विदेशी महिला में नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने शादी करने पर सहमति जताई.
Published : November 14, 2026 at 7:30 PM IST
अलवर : ऑनलाइन महिला से हुई दोस्ती के बाद विदेशी महिला प्यार पाने के लिए राजस्थान पहुंच गई. हालांकि राजस्थान पहुंचने पर युवक ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया. दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ा कि मामला थाने पहुंच गया. अब पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है, जबकि विदेशी महिला को कोटपूतली स्थित कोर सेंटर में रखा गया है. पूरा मामला बहरोड़ के नीमराना का है.
टूरिस्ट वीजा पर आई विदेशी महिला : नीमराणा थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि करीब एक साल पहले डेटिंग एप के माध्यम से हरियाणा के पानीपत निवासी नितिन पुत्र सत्यनारायण की कनाडा की रहने वाली एक महिला से बातचीत शुरू हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने शादी करने पर सहमति जताई. इसके बाद महिला टूरिस्ट वीजा पर गत 11 नवंबर को दिल्ली पहुंची. युवक उसे लेने दिल्ली एयरपोर्ट गया और वहां से अपने मौसा-मौसी के फ्लैट पर नीमराना ले आया.
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शादी में उम्र बनी रोड़ा : महिला दो दिन तक युवक के साथ सोसायटी में रही. इसी दौरान जब शादी की बात आगे बढ़ी, तो करीब 61 वर्षीय महिला की उम्र सामने आने के बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद 13 नवंबर को महिला ने कनाडा दूतावास से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. दूतावास के अधिकारियों ने मामले की सूचना मिलते ही सुबह 4 बजे नीमराना पुलिस मौके पर पहुंची.
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निजी स्कूल में शिक्षक है युवक : नीमराना थाना पुलिस युवक और विदेशी महिला को अपने साथ थाने ले गई. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है, जबकि विदेशी महिला को कोटपूतली स्थित कोर सेंटर में रखा गया है. बताया जा रहा है कि युवक नितिन पानीपत (हरियाणा) का निवासी है और एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर युवक से पूछताछ कर रही है.
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