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विदेशी महिला को हुआ ऑनलाइन प्यार, शादी के लिए राजस्थान पहुंची, तो युवक ने इस बड़ी वजह से किया इनकार

टूरिस्ट वीजा पर आई विदेशी महिला ( ETV Bharat Kotputli Behror )

अलवर : ऑनलाइन महिला से हुई दोस्ती के बाद विदेशी महिला प्यार पाने के लिए राजस्थान पहुंच गई. हालांकि राजस्थान पहुंचने पर युवक ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया. दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ा कि मामला थाने पहुंच गया. अब पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है, जबकि विदेशी महिला को कोटपूतली स्थित कोर सेंटर में रखा गया है. पूरा मामला बहरोड़ के नीमराना का है.