ETV Bharat / state

भारत–नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई: पगडंडी मार्ग से भारत में घुसपैठ करती विदेशी महिला गिरफ्तार

महराजगंज: बिना वीजा–पासपोर्ट भारत में प्रवेश कर रही एक संदिग्ध महिला को नौतनवां पुलिस ने बैरिया बाजार इलाके से हिरासत में लिया है. महिला के पास से कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर चाइनीज नागरिक होने की संभावना जताई जा रही है.



भारत–नेपाल सीमा से सटे महराजगंज जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता दिखाते हुए एक संदिग्ध विदेशी महिला को अवैध घुसपैठ के दौरान हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी के नेपाल की ओर से एक विदेशी महिला पगडंडी मार्ग से भारत में प्रवेश कर रही है. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नौतनवां पुलिस ने बैरिया बाजार इलाके से महिला को हिरासत में ले लिया.



प्रारंभिक जांच में महिला के पास भारत में प्रवेश से संबंधित कोई वैध वीजा या पासपोर्ट नहीं है. उसके पास से कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर महिला को चायनीज नागरिक होने की संभावना जताई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीमा पर तैनात एलआईयू, इमिग्रेशन विभाग, एसएसबी सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच में जुटी हैं. पूछताछ के दौरान पुलिस को भाषा की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. महिला न तो हिंदी समझ पा रही है और न ही अंग्रेजी, जिससे प्रारंभिक पूछताछ प्रभावित हो रही है.