बस्तर दशहरा देखने डेनमार्क से भी पहुंचे विदेशी पर्यटक, बस्तर की संस्कृति आई पसंद, कहा- गांव के लोग बहुत मिलनसार
विदेश से भी ऐतिहासिक बस्तर दशहरा देखने पहुंच रहे लोग, बोले- आदिवासी समुदाय के लोग काफी आकर्षक, संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 10:42 AM IST
बस्तर: अपनी अनूठी परंपराओं, आदिवासी संस्कृति और 75 दिनों तक चलने वाले विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरे की ओर विदेशी पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं. सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने के लिए डेनमार्क से 4 पर्यटकों का दल बस्तर पहुंचा है. उनसे खास बातचीत की ETV भारत संवाददाता ने-
बस्तर की सादगी आई पसंद
डेनमार्क से आए विदेशी पर्यटकों ने कहा कि पहली बार वे छत्तीसगढ़ के बस्तर में आए हैं. इसीलिए वे काफी उत्सुक है. बस्तर के लोग काफी अच्छे हैं. बस्तर काफी पसंद आया है. खासकर बस्तर दशहरे को काफी एंजॉय कर रहे हैं. बस्तर के ग्रामीण इलाकों और आदिवासी समुदाय के लोग काफी आकर्षक हैं.
भाषा अलग लेकिन कोई बाधा नहीं
भले ही भाषा अलग होने के कारण विदेशी पर्यटकों की बातचीत ग्रामीण लोगों को कम समझ आ रही हो, लेकिन उनके चेहरे के भाव और कल्चर से बहुत कुछ समझ आ रहा है. पर्य़टक उलरिक का कहना है कि वे लोगों के हाव-भाव और इशारों से भी समझ रहे हैं. वहीं कठिन चीज़ों को समझने में स्थानीय नागरिक उनकी सहायता गाइड के रूप में कर रहे हैं.
इससे पहले भी हम भारत आ चुके हैं, लेकिन बस्तर पहली बार आए हैं, हो सकता हम दोबारा भी बस्तर आना चाहेंगे.- उलरिक हेल्लिंग, विदेशी पर्यटक
16 दिनों का भारत दौरा
4 सदस्यों की टीम 16 दिनों के लिए भारत आई है. इस दौरान प्रमुख रूप से बस्तर दशहरा को देखा जा रहा है. इसके अलावा पड़ोसी राज्य ओडिशा के कल्चर और नैसर्गिक सौंदर्य को भी आगे देखने का प्लान है. भाषा भले ही अलग है, लेकिन स्थानीय लोगों का अपनापन, चेहरे के भाव और सांस्कृतिक रंग उन्हें बस्तर से जोड़ रहे हैं.