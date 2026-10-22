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बस्तर दशहरा देखने डेनमार्क से भी पहुंचे विदेशी पर्यटक, बस्तर की संस्कृति आई पसंद, कहा- गांव के लोग बहुत मिलनसार

बस्तर दशहरा देखने डेनमार्क से भी पहुंचे विदेशी पर्यटक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: अपनी अनूठी परंपराओं, आदिवासी संस्कृति और 75 दिनों तक चलने वाले विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरे की ओर विदेशी पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं. सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने के लिए डेनमार्क से 4 पर्यटकों का दल बस्तर पहुंचा है. उनसे खास बातचीत की ETV भारत संवाददाता ने-

विदेश से भी ऐतिहासिक बस्तर दशहरा देखने पहुंच रहे लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH) बस्तर की सादगी आई पसंद डेनमार्क से आए विदेशी पर्यटकों ने कहा कि पहली बार वे छत्तीसगढ़ के बस्तर में आए हैं. इसीलिए वे काफी उत्सुक है. बस्तर के लोग काफी अच्छे हैं. बस्तर काफी पसंद आया है. खासकर बस्तर दशहरे को काफी एंजॉय कर रहे हैं. बस्तर के ग्रामीण इलाकों और आदिवासी समुदाय के लोग काफी आकर्षक हैं.