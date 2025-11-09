ETV Bharat / state

बूंदी महोत्सव: मनुहार कर परोसे कत्त-बाफले, चखते ही विदेशी मेहमान बोले- वेरी नाइस...वंडरफुल

बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन देसी स्वाद में डूबे विदेशी मेहमान और बिखरी लोक संस्कृति की मिठास.

Serve local dishes to the Pavanas
पावणों को परोसे देसी पकवान (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 4:49 PM IST

Updated : November 9, 2025 at 5:43 PM IST

बूंदी: रंग, रस और रिवाजों से सराबोर बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन सुखमहल की वादियों में हाड़ौती की लोक संस्कृति गरिमा के साथ झलक उठी. देसी व्यंजनों की खुशबू, लोक कलाकारों की मधुर स्वर लहरियां और मेहमाननवाजी की परंपरा ने ऐसा समां बांधा कि विदेशी मेहमान वेरी नाइस...वंडरफुल...कहते नहीं थके. रविवार को हाड़ौती के पारंपरिक पकवान कत्त-बाफले की मनुहार से देशी-विदेशी पावणों का सत्कार किया गया.

बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन सुबह की शुरुआत हैरिटेज वॉक से हुई, जिसने जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को जीवंत कर दिया. गढ़ पैलेस से शुरू वॉक पुरानी शहर की संकरी गलियों, ऐतिहासिक बावड़ियों और स्थापत्य कला के अद्भुत नमूनों से गुजरती हुई सुखमहल पहुंची. रास्ते भर विदेशी पावणों ने रंग-बिरंगे परिधानों में सजे लोक कलाकारों के संग नृत्य किया.

बूंदी महोत्सव में बिखरे रंग (ETV Bharat Bundi)

तालियों की गूंज और लोक वाद्य की थाप ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया. भावल्दी बावड़ी, नरु की बावड़ी और शुक्ल बावड़ी के ऐतिहासिक सौंदर्य को देखकर विदेशी सैलानी मंत्रमुग्ध हो उठे. उनकी आंखों में बूंदी की प्राचीन संस्कृति और स्थापत्य वैभव की झलक झिलमिलाने लगी. गाइड अश्विनी कुक्की, इंटेक संयोजक राजकुमार दाधीच, अशोक शर्मा, पुरुषोत्तम पारीक समेत कई स्थानीय इतिहास प्रेमियों ने वॉक के दौरान पर्यटकों को बूंदी की गौरवशाली विरासत से परिचित कराया.

Enjoy local cuisine
देसी पकवान का लुत्फ (ETV Bharat Bundi)

पावणों को बांधे रक्षा सूत्र : वॉक के समापन स्थल सुखमहल पहुंचते ही माहौल में देसी पकवानों की सुगंध घुल गई. हाड़ौती के प्रसिद्ध व्यंजन कत्त-बाफले की खुशबू ने विदेशी पावणों को जैसे खींच लिया. बूंदी की पारंपरिक मेहमाननवाजी की परंपरा निभाते एडीएम रामजीवन मीणा, जिला परिषद के सीईओ रवि वर्मा, एसडीएम लक्ष्मीचंद मीणा और रानी रोहिणी कुमारी ने सहयोगी महिलाओं संग विदेशी मेहमानों को साफे बांधे. पावणों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधे.

Munhar of Bundi
बूंदी की मुनहार (ETV Bharat Bundi)

तोहफे में दी लाख की चूड़ियां: स्थानीय महिलाओं ने विदेशी महिला पर्यटकों के माथे पर रोली का तिलक लगाया. लाख की चूड़ियां भेंट की. हाथों पर मेहंदी लगाई. यह दृश्य इतना सौंदर्यपूर्ण था कि सुखमहल के आंगन में देशी-विदेशी रंगों का संगम हो गया. विदेशी मेहमान पारंपरिक स्वागत से इतने प्रभावित हुए कि कैमरे में इन यादों को कैद करते रहे. जैसे ही स्वादिष्ट कत्त-बाफले परोसे गए, विदेशी सैलानियों ने उत्साह से चखा. घी में रचे-बसे बाफले, तीखी चटनी और मीठे गुड़ के संग देसी स्वाद जब विदेशी जुबान से गुजरा तो प्रतिक्रिया आई, वेरी नाइस, वंडरफुल, एक्सीलेंट टेस्ट, डेलिशियस...कई विदेशियों ने कहा कि यह अनुभव भारत की अतिथि देवो भवः संस्कृति का सजीव उदाहरण है.

People enjoying Katt Bafle
कत्त-बाफले का स्वाद लेते लोग (ETV Bharat Bundi)

लोक प्रस्तुतियों ने बढ़ाया उत्सव का रंग: सुखमहल में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल में और जान डाल दी. ढोलक की थाप पर नाचते लोक कलाकारों की ऊर्जा ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. बांसुरी की मधुर धुन और चकरी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने बूंदी के लोक जीवन की गहराई का जीवंत नजारा पेश किया.

